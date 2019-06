Vajkai alagút: 2022-ben megindulhat az autóforgalom a Duna alatt

Az autók, kerékpárosok és gyalogosok számára a Duna alatt kialakított közút projektje egyre közelebb kerül a megvalósításhoz. A környezetvédelmi minisztérium háttérintézménye, a Vízgazdálkodási Építővállalat megkapta az elvi építési engedélyt, a napokban kiírja a közbeszerzési pályázatot a kivitelező kiválasztására, egyben megkezdi a vagyonrendezés folyamatát is.

„Az a célunk, hogy stabil és kényelmes közlekedést biztosítsunk a lakóknak. Míg két éve egy ötletről beszéltünk, ma már kijelenthetem: belevágunk” – mondta Sólymos László környezetvédelmi miniszter hozzátéve, hogy a Duna-menti falvak lakói már régóta várnak egy tartós és kényelmes megoldásra a két part közötti közlekedésre.

„A projekt előkészítésén szakembereink az önkormányzatok képviselőivel, tervezőmérnökökkel és a Szlovák Műszaki Egyetemmel is együttműködtek. Elemezték az alagutak állapotát és az esetleges kockázatokat is. Az eredmény pedig az, hogy a projekt nemcsak megvalósítható, hanem biztonságos is” – jelentette ki Daniel Kvocera, a Vízgazdálkodási Építővállalat vezérigazgatója. Elmondta azt is, hogy az öt járatból kettőt építenek át, egyiket az autósok, a másikat pedig a gyalogosok és biciklisek számára.

A bősi erőmű felvízcsatornájának 4. kilométerénél lévő vízáteresztő alagutak átépítésére vonatkozó közbeszerzési pályázat 25 millió eurós költséggel számol. Amennyiben a közbeszerzési eljárás késedelem nélkül lezajlik és a munka jövőre megkezdődik, már 2022-ben megindulhat az autóforgalom a Duna alatt. Az elvi építési engedély már április 23. óta érvényes, és megkezdődött az érintett telkek vagyonrendezése is.

A vízáteresztő alagutak a szivárgó víz felfogására és a Duna-ágak vízpótlására szolgálnak. Öt ilyen járat van, és már a tervezésnél azt feltételezték, hogy három is elegendő az eredeti feladat ellátására. Ezt a feltételezést az 1992 és 2017 között mért adatok, valamint a 2018-ban elvégzett hidraulikai vizsgálat is megerősítette.

(para)