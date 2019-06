Nemzetközi családi napot tartottak Lúcson

Két évvel ezelőtt hasonló rendezvény zajlott a csallóközi községben, akkor is nemzetközi részvétellel az Európa a polgárokért program keretén belül. Az idén egy hónappal korábban szervezett Családi Napok első napján a szakmai előadások domináltak, ám este a szórakozás sem maradhatott el. Délután az Önkéntesség a mindennapokban című előadással vette kezdetét a workshop, ahol a civil szervezetek, az önkéntes csoportosulások életéről és fontosságáról esett szó. Minden település képviselője megosztotta otthoni tapasztalatait a kollégákkal, így egymástól is sokat tanulhattak. Majd a demokrácia kérdéskörét járták körül, s mindenki elmondhatta, hogyan működik a saját országában a „nép uralma”. Szó esett még a hátrányos helyzetűek segítéséről, illetve a velük foglalkozó szervezetek felkarolásáról is.

„Mindkét napra meghívtuk a dunaszerdahelyi Mentális Sérülteket Segítő Társulás tagjait, akik a fiatalok rajzait hozták el és állították ki nálunk a helyi óvodások rajzaival együtt. Az alkotások a család témaköre körül forogtak. A dunaszerdahelyiek nagy létszámban megtiszteltek bennünket és egy gyönyörű kultúrprogramot adtak elő, amit a Pósfa zenekar kísért”

— meséli Kiss László polgármester.

A szombati nap inkább a szórakozás jegyében telt, ennek ellenére a délután folyamán mégis akadt néhány szakmai beszélgetés. Zajlott kispályás focitorna is nyolc csapat részvételével, de talán a legnagyobb attrakció mégis a népszerű magyar televíziós szappanopera, a Barátok közt sztárjaival való közös főzés volt.

„Fantasztikus volt, mindenkivel nagyon kedvesek voltak a színészek, aki szerette volna, azzal fényképezkedtek, jól érezték magukat, ami abból is látszik, hogy szó szerint az egész napot itt töltötték, este tíz óra körül indultak haza. A főzésbe bekapcsolódtak a meghívott falvak képviselői is, és azt le kell szögezni, hogy nem főzőversenyt rendeztünk, inkább azt szerettük volna, ha mindenki a saját ízvilága és hagyománya szerint készíti el az ételét”

— magyarázza Kiss László. A délutáni gasztronómiai-kulturális programok mellett uniós programok is zajlottak, s ezek inkább baráti beszélgetések voltak, semmint előadások.

Akik két éve jöttek külföldről, azok idén is szívesen látogattak el a Csallóközbe, s az eltelt két esztendő alatt jó viszony alakult ki a községek között. Kiss László polgármester reméli, ez a kapcsolat megmarad és tovább tudják majd fejleszteni, illetve mihamarabb megismételhetik a nemzetközi találkozót.

(alsa)