Čaputová és Danko nagyon jól kijöttek egymással

Čaputová az elnöki palotában fogadta a parlament elnökét kedden reggel, találkozójuk pozitív légkörben zajlott.

"Köszönöm, hogy már a harmadik találkozónk is konstruktívan zajlott le, és a terítékre kerülő témák kapcsán szinte egyáltalán nem volt köztünk ellentét"

- szögezte le a találkozó után Andrej Danko.

Az államfő és a házelnök megegyeztek abban, hogy az alkotmánybíróságot minél előbb működőképessé kell tenni, Danko mindenképp meg akarja választani a hat jelöltet, akik közül az elnök hármat már a jövő héten kinevezhetne. A parlament elnöke koalíciós partnereit is felelősségteljes hozzáállásra szólította fel, hozzátéve, hogy az ellenzékkel nem kíván tárgyalni a jelöltekről, akik közül kettőt konkrétan is megnevezett.

" Látom Pfundtner Edit és Rado Procházka nevét" - mondta az esélyeket latolgatva Andrej Danko.

A köztársasági elnök nem ért egyet a Robert Fico által tegnap megfogalmazott aggályokkal, miszerint ha nem választ ki három bírót az eddig megválasztott jelöltek közül, az diszkriminációt jelenthet.

"Nem látom erre semmilyen okot, az összes már megválasztott jelölt továbbra is játékban van, ők még mindig potenciális alkotmánybírók"

- mondta Čaputová, hangsúlyozva, hogy nem enged a politikai nyomásnak, és az alkotmány szerint fog eljárni, amely világosan fogalmaz: a parlamentnek kétszer annyi jelöltet kell megválasztania, mint amennyit az államfő kinevez. Az államfő megjegyezte azt is, hogy nem zárkózik el a Robert Ficóval való találkozás elől sem.

Az alkotmánybíróságon februárban kilenc bírói poszt maradt betöltetlen, a 13 tagú testületben még mindig csak heten ülnek. A parlament június 20-án várhatóan hat jelöltet fog megválasztani, közülük hármat kell kineveznie a köztársasági elnöknek.

Danko és Čaputová találkozóján szó esett Szlovákia külpolitikai irányultságáról is, és elhangzott, hogy az elnök irányultsága megegyezik a kormányprogramban lefektetett irányvonallal. Az államfő Danko oroszországi látogatása kapcsán megjegyezte:

" A gazdasági kapcsolatok ápolása és az együttműködés helyénvaló, amennyiben nem veszélyezteti az Európai Unió értékeit"

- mondta Čaputová.

A köztársasági elnök és a parlament elnöke megegyeztek abban, hogy a jövőben is folytatják a konstruktív párbeszédet, Danko felvetette azt is, hogy a három közjogi méltóság - államfő, házelnök, kormányfő - közti találkozókat akár rendszeressé is lehetne tenni.

