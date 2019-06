Tűzoltók, mentők, evakuálás – A gyerekek se tudták, mekkora ribillió lesz a dunaszerdahelyi alapsuliban!

Tűz a fizika szaktanteremben, bennragadt diákok, eltűnt alkalmazott – mindez persze csak szimuláció, a tűzoltóság éves gyakorlati munkatervének része, melyet egyeztetés útján összehangoltak a Vámbéry alapsuli ilyenkor esedékes evakuációs gyakorlatával.

„Iskolánk életében nagyon fontos a megelőzés, ezért sok nevelő programunk van, ezek között szerepel a tűzvédelem is. Évről évre legalább egyszer elgyakoroljuk, hogy kivonulunk, hogy mindenki tapasztalja, hogyan lehet kiüríteni az épületet. Ez általában két perc alatt sikerül. Hetekkel ezelőtt viszont adódott olyan lehetőség, hogy ezúttal egy komolyabb akció keretén belül is végrehajtsuk az evakuálást. Felhívott a dunaszerdahelyi tűzoltóság parancsnoka, hogy partnerek lennénk-e egy ilyen akcióban, mi pedig azonnal igent mondtunk. Ezután több találkozó és egy projekt kidolgozása keretén belül mindent megbeszéltünk” – számolt be érdeklődésünkre Masszi János igazgató.

Elárulta azt is, hogy az iskolán belül csak kevesen tudtak erről, az osztályfőnökökkel és a szülőkkel pedig csak azt osztották meg, hogy valamikor sor kerül rá. A gyerekek nem tudtak semmiről.

„Szerettem volna megelőzni a pánikot, hogy a szülők autóval jöjjenek a gyerekeikért és vigyék őket haza. Úgy gondolom, hogy ez sikerült is” – húzta alá az igazgató.

A hivatalos bejelentést délelőtt tíz óra után az iskola vezetősége adta le, miután a fizika szaktanteremben tartózkodó osztály pedagógusa jelentette, hogy „tűz ütött ki” odabent. A gyakorlat része volt, hogy ők nem tudtak az osztályból kiszabadulni, az igazgató viszont az akció kezdetekor jelezte számukra, hogy gyakorlatról van szó, ezért kell ott maradniuk, miközben az egész iskolát már evakuálták.

„Örömömre szolgált, hogy mindenki két percen belül elhagyta az épületet, és még nagyobb hatást gyakorolt rám, hogy négy percen belül itt volt az első egység, összesen 7 tűzoltó és egy mentő érkezett. Hivatásosok Dunaszerdahelyről, Nagymegyerről és Somorjáról, valamint önkéntesek Bősről és Egyházkarcsáról” – fejtette ki.

Ami az eltűnt gondnokot illeti, szerencsére ő is „túlélte”. Az ő rejtekhelyéről viszont csak Masszi János tudott. „Egy földszinti illemhelyen volt az egyik osztály mögött. Hamar megtalálták, ráadásul olyan egység, amelynek az emelet volt a célterülete, csak arra mentek fel és közben meglett” – hangsúlyozta, hozzátéve, hogy a gyakorlat része volt, hogy a mentők stabilizálják az állapotát és ellássák.

A bő félórás akciót követően az összes, mintegy 630 diák,valamint a tűzoltók és a mentők, az akció résztvevői is felsorakoztak az iskola sportpályáján, majd az igazgató köszönetet mondott mindenkinek, a gyerekekkel egyetemben, a hozzáállásukért.

„Szerettünk volna ennek a gyakorlatnak egy ilyen keretet adni, közben a gyerekeket megtekinthették a nagy tűzoltókocsikat is. Megdicsértem mindenkit, mert nagyon jól sikerült az akció” – húzta alá Masszi János.

