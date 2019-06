Trump az oszakai csúcsértekezleten tárgyalni készül Putyinnal

Donald Trump amerikai elnök szerda este a Fox televíziónak adott interjújában jelezte: Vlagyimir Putyin orosz elnökkel is tárgyalni fog a G20 jövő heti oszakai csúcsértekezletén.

"Ki akarok jönni Oroszországgal, és szerintem ki is fogunk jönni" - fogalmazott az amerikai elnök. Hozzáfűzte, hogy Kínával szintén szeretne "jól kijönni", és szerinte ez is sikerülni fog. Megerősítette, amit már a hét elején közölt, hogy tudniillik Oszakában tárgyalásokat folytat majd Hszi Csin-ping kínai elnökkel is.

Az elnök ismét kitért arra, hogy a 2016-os kampánycsapata és az oroszok közötti esetleges összejátszásról, valamint az igazságszolgáltatás akadályozásáról rendezett meghallgatásaikkal a demokraták most a Mueller-jelentést szeretnék "újrajátszani". A Robert Mueller vezette különleges bizottság ugyanis ugyanezt vizsgálta, és egyértelműen leszögezte: nem történt összejátszás, valamint nem találtak elégséges bizonyítékot arra sem, hogy Donald Trump akadályozni akarta volna ennek feltárásában az igazságszolgáltatást.

"Mi történt a demokratákkal, a kongresszusban közben nem dolgoznak semmit" - fogalmazott Trump.

Közölte azt is: az igazságügyi minisztérium most azt vizsgálja, vajon az ő telefonbeszélgetéseit lehallgatták-e a 2016-os választási kampány idején. Kifejtette, hogy a 2016-os választási kampány idején szerinte titkosszolgálati eszközöket használva megfigyelték őt. Hozzátette: William Barr igazságügyi miniszter most "nagyon keményen" dolgozik azon, hogy mindennek a végére járjanak.



MTI