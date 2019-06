Különleges jelentőségű Einstein-kéziratot kapott a stockholmi Nobel Múzeum

Az írás a tudós válasza Erich Trefftz német matematikusnak az Annalen der Physik (Fizikai Évkönyv) című tudományos folyóiratban megjelent cikkére. Trefftz tudományos értekezésében új megoldásokat mutatott be a relativitáselmélethez.

Einstein kétoldalas munkáján megtalálhatóak Max von Laue 1914-ben fizikai Nobel-díjjal kitüntetett német fizikus megjegyzései. Az ő tulajdonában volt a kézirat 1948-ig, ezt követően gyűjtőtől gyűjtőig vándorolt.

"Cikkében Einstein bemutatja, miért nem helytállóak Trefftz megoldásai" - mondta Gustav Källstrand, a Nobel Múzeum főkurátora. Az írást a Porosz Tudományos Akadémia publikálta 1922. december 21-én.

Az értekezés bizonyíték arra, hogy Einstein elméletei a kutató Nobel-kitüntetése után is vitákat generáltak a tudósok között, és hogy "maga Albert Einsteint is részese volt a vitának" - mondta Källstrand.

A Svéd Akadémia 1922. december 10-én Einsteinnek nem a ma úttörőnek számító általános relativitáselmélete miatt adott Nobel-díjat, hanem a "fotoelektromos hatások törvényeinek felfedezéséért". Albert Einstein (1879-1955) Källstrand szerint "a tudományos zseni archetípusa". "Amikor valaki tudóst emleget, az emberek szeme előtt Albert Einstein képe jelenik meg" - fogalmazott a főkurátor.

Per Taube svéd vállalkozó 2018 decemberében egy aukción 1,2 millió svéd koronáért (36,5 millió forintért) vásárolta meg a kéziratot, majd a Nobel Múzeumnak ajándékozta. Az intézmény ősztől mutatja be azt a nyilvánosság előtt is.

Einstein relativitáselmélete alapvetően forradalmasította az emberiségnek az univerzumról és a fontos fizikai jelenségekről alkotott tudását. Ez a 20. század legnagyobb és legvitathatatlanabb fizikai elméleteinek egyike.

MTI