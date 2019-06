A parlamenti választások előkészületeiről is tárgyal a Most-Híd Országos Tanácsa 

Az EP-választás eredményéről és a jövő évi parlamenti választások előkészítéséről is tárgyal szombati ülésén a Most-Híd Országos Tanácsa. Sárközy Irén, a párt parlamenti képviselője úgy tájékoztatta a TASR hírügynökéget, hogy téma lesz a többi magyar párttal való együttműködés is.

Sárközy Irén hozzátette, az EP-választás eredménye mellett a köztársaságielnök-választás eredményét is kiértékelik, és a tervekről is beszélni fognak. „És minden bizonnyal arról is, hol követtünk el hibákat, hogyan okulhatunk belőlük, és hogy legyen tovább” – szögezte le, és hozzátette, nyíltan fognak beszélni minderről.

Sárközy a pártelnök személyével kapcsolatos kérdést nem érintette, azt mondta nem tartja valószínűnek, hogy az OT-n ez szóba kerül. Szerinte Bugár Béla még mindig élvezi a tagság bizalmát. „Az enyémet egészen biztosan. És feltételezem, mint ahogyan az elnökségé, úgy az Országos Tanács véleménye is ez” – tette hozzá. Bugár felajánlotta lemondását a párt múlt heti elnökségi ülésén, de az elnökség nem fogadta el.

A májusi EP-választáson a szavazatok 2,59 százalékát kapta a Most-Híd, ez egyetlen mandátum megszerzésére sem volt elég. Szlovákiában a Most-Hídon kívül még két magyar párt van, az MKP és a Magyar Fórum. Az MKP sem volt sikeres az EP-választáson, a Magyar Fórum pedig csak nemrég alakult, nem indult még egyetlen választáson sem.

TASR