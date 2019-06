Végre egy hatékony megoldás, ha kibírhatatlanul csípnek a szúnyogok

Az utóbbi hetek csapadékos és meleg időjárása kedvezett a szúnyogok szaporodásának, ami miatt mára több helyen szinte elviselhetetlenné vált a szabadban való tartózkodás. A MANOPORY szaküzletben kapható ThermaCELL szúnyogriasztók újdonságnak számítanak a piacon, és igazán hatékony megoldást jelentenek a szúnyogok elleni küzdelemben.

A készülék több mint 20 négyzetméternyi területen fejti ki hatását, ami a hagyományos riasztókhoz, sprayekhez képest óriási előnyt jelent.

A szúnyoginvázió azt eredményezte, hogy az egyes üzletekben hiány van a szúnyogok elleni szerekből. A ThermaCELL sem gyakori riasztókészülék a szaküzletekben, a MANOPORY-ban azonban kedvező áron juthat hozzá.

A ThermaCELL készülékek hőt termelnek, és aktív összetevőt párologtatnak a levegőbe. A működését a készülékbe helyezett bután gázpatron biztosítja. A készülék előlapjába csúsztatható kék színű lapka felelős a riasztásért, fontos azonban, hogy kizárólag ThermaCELL-lapkát használjunk. A ThermaCELL lapkák összetétele egyedülálló, hatóanyaga többszöröse mint a beltéri riasztókban használt lapkáké.

A termékskála több típusból áll. A horgászok és a vadászok számára egy igazán kényelmes, hordozható készüléket fejlesztettek ki, ami egy öngyújtóra emlékeztet. A készülék könnyű, áramforrásmentes és hordozható. A doboz utántölthető, egy palack több mint 12 órán keresztül riasztja el a szúnyogokat és más vérszívó rovarokat a környezetünkből.

A riasztószer szagtalan, hangtalan, nem érintkezik közvetlenül a bőrfelülettel, így az allergiás reakció veszélye sem áll fenn.

A készüléket bármikor ki- és bekapcsolhatjuk. Perceken belül hat, és órákon át véd.

A riasztószer az allethrin, a természetben a chrysanthemum virágjában megtalálható riasztóanyag vegyi változata.

Elriasztja a szúnyogokat, legyeket, muslicákat, emberekre és házi állatokra viszont ártalmatlan.

Percekkel a lámpa vagy a készülék bekapcsolás után a riasztóanyag 4,6 x 4,6 méteres kiterjedésű védelmi zónát hoz létre, amely megfelel egy átlagos terasz, veranda, vagy kempinghely méretnek.

Külterekre, teraszokra javasolt a ThermaCELL asztali, illetve kerti LED-lámpa használata, amely az otthonunk közelében is garantáltan elriasztja a szúnyogokat, zavartalanná téve ezáltal a nyáresti összejöveteleket, sütögetéseket a szabadban.

Bizonyos készülékek akár hagyományos propán-bután gázpalackra is csatlakoztathatók.

A ThermaCELL Mosquito Repellent termékek mindegyike ugyanazzal az utántöltővel működik. Az utántöltő csomag lapkákat és az ezekhez szükséges mennyiségű butángáz partonokat tartalmaz.

A ThermaCELL szúnyogriasztó kiemelkedően hatékonyan biztosít szúnyogmentes környezetet. A készüléket széles körben használják vadászathoz, vitorlázáshoz, horgászathoz, kempingezéshez, természetjáráshoz. Kiválóan alkalmas továbbá kerti partik, sütögetések, kertészkedések esetén is.

Ne hagyja, hogy a vérszívók keresztülhúzzák terveit, hiszen könnyedén és hatékonyan védekezhet ellenük.

A MANOPORY horgász-, vadász- és kisállat szaküzlet Bősön és Vásárúton is várja a kedves vásárlókat – utóbbi üzletük egyben nagyraktárként is működik, ahol több mint 250 négyzetméteren válogathat kedvére a bő választékú kínálatból. A vadász- és horgászfelszerelések mellett speciális vadászruhákat is forgalmaznak. A vállalkozás 22 éves múltra tekint vissza, majd 2000-ben megnyitották a bősi szaküzletüket, amely azóta is töretlenül működik.

(PR-cikk)