Részegen ült a volán mögé a volt szlovák parlamenti képviselő!

A besztercebányai expolitikus ittasan vezetett, és mivel egy ezrelék felett volt az alkoholszintje, őrizetbe vették.

A besztercebányai járásbeli Tajov községben állították meg, majd azonnal megszondázták. Az alkoholteszt 1,21 ezreléket mutatott ki, tovább persze már nem vezethetett.

Autóját ott kellet hagynia az út szélén, majd először bevitték a kórházba kivizsgálásra, azután pedig a rendőrség cellájába.

Ittas befolyásoltság során elkövetett veszélyeztetés vádjával kell szembenéznie, amiért egy évig terjedő börtön is kiszabható.

Peter Muránsky 2002 és 2006 között, majd 2010 és 2012 után is parlamenti képviselő volt, a KDH listáján jutott be. Ez idő alatt a parlament környezetvédelmi bizottságának alelnöke, valamint a SIS-t ellenőrző különleges bizottság tagja is volt.

2013-ban egyszer a Pluska újságírói már elkapták ittasan a parlamentben is.

Akadt már más politikus is, akit részegen kaptak el a volán mögött, vagy minimálisan meglehetősen gyanús volt az esete, emlékezhetünk Ján Slotára vagy épp Duray Miklósra.

(Noviny.sk)