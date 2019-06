Sikeresen földet ért a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén

- jelentette be a CUP szóvivője.

Az MSZ-11 űrhajó magyar idő szerint hajnali 1 óra 25 perckor vált le a Nemzetközi Űrállomásról.

CSA astronaut @Astro_DavidS returns to Earth on Monday! Here are some highlights from his mission. What was your most memorable moment of David’s time in space? #DareToExplore



Video: CSA/NASA/Roscosmos/Trio Orange pic.twitter.com/Y8RdrNKs18