Diplomáciai botrány Danko módra: meghívott egy diktátort Szlovákiába a külügy és Čaputová háta mögött!

Danko a szlovák nemzeti felkelés évfordulójára invitálta Szlovákiába a fehérorosz diktátort. Csakhogy erről sem a külügyminisztériummal, sem Zuzana Čaputová köztársasági elnökkel nem egyeztetett – mutatott rá a Denník N.

Danko a fehéroroszországi látogatása után nem győzte dicsérni a fehérorosz elnököt: „Olyan ember, akinek van áttekintése, konstruktív, pragmatikus, óriási szeretettel a nemzete felé” – jelentette ki a TA3 műsorában.

Egészen idáig azonban hallgatott arról, hogy meghívta személyesen Lukasenkót Szlovákiába, eddig csak fehérorosz küldöttségről beszélt.

A házelnök ezzel újabb diplomáciai botrányt okozott, ezzel ugyanis kellemetlen helyzetbe sodorta a néhány napja beiktatott államfőt és Peter Pellegrini kormányfőt is.

Čaputová éppen ezért a napokban értesítette a fehérorosz elnököt, hogy a meghívás, amelyet Andrej Danko intézett hozzá, nem elnöki szintű. A köztársasági elnök erről csütörtökön beszélt az újságíróknak, miután a három közjogi méltóság, Čaputová, Pellegrini és Danko a pozsonyi várban aláírták a Szlovákia pro-európai és pro-atlanti irányvonaláról szóló deklarációt.

„Az elnököt az adott ország elnökének kellene meghívnia” – jelentette ki Čaputová, és egyúttal hozzátette, bízik abban, hogy a közleménye egyértelmű jel lesz Lukasenkónak.

Újságírói kérdésre az államfő elmondta, abban az esetben is részt vesz a szlovák nemzeti felkelés évfordulója alkalmából rendezett megemlékezésen Besztercebányán, ha Lukasenko mégis eljön. Čaputová hozzátette, az álláspontjáról értesítette Dankót is.

Miroslav Lajčák (Smer-SD) külügyminiszter szerint Danko baklövést követett el azzal, hogy Čaputová tudta nélkül hívta meg a fehérorosz elnököt. Lajčák hozzátette, ő is csak később szerzett tudomást a meghívásról.

Danko kitart Lukasenko meghívása mellett, személyes vendégeként fogadná

Andrej Danko továbbra is kitart a fehérorosz elnök meghívása mellett. Elmondása szerint Lukasenko nem hivatalos látogatásra érkezne Szlovákiába, és amennyiben elfogadja a meghívást, Danko személyes vendégeként fogja őt fogadni. Erről Tomáš Kostelník, az SNS elnökének szóvivője tájékoztatott.

Danko egyúttal felszólította a közjogi méltóságokat, hogy ne csináljanak politikai kérdést a szlovák nemzeti felkelés 75. évfordulója alkalmából tartandó ünnepségből.

A házelnök meggyőződése, hogy a kerek évfordulón jelen kell lenniük azon országok képviselőinek, amelyek állampolgárai hozzájárultak Szlovákia szabadságának kivívásához. „A közjogi méltóságaink feladata lenne, hogy meghívják ezeknek az államoknak a képviselőit a tisztelet kifejezése gyanánt” – fogalmazott Danko szóvivője.

A fehérorosz diktátor 1994-től tölti be az elnöki funkciót az országban, 2004-ben pedig egy manipulált népszavazáson döntöttek arról, hogy az elnök korlátlan ideig betöltheti tisztségét. Ő az egyetlen jelenleg is hatalmon lévő diktátor Európában. Az országában nincs szólásszabadság, politikai ellenfelei rejtélyes körülmények között eltűntek, betiltotta a neki nem tetsző újságokat és tévéműsorokat. A fehérorosz diplomatákat kitiltották az USA-ból és sok EU-országból is bizonyos kétes ügyek miatt.



(DenníkN/TASR/para)