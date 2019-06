Nyitott napon vettek részt Nagymegyeren a Kóczán Mór Alapiskola diákjai

A mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozó cég tartalmas programmal vártak a kicsiket. Állomásokat alakítottak ki, ahol a gyerekek ismerkedhettek a mezőgazdasági gépek működésével, használatával, a gabonafélékkel, az állattenyésztéssel, a tápszerek összetételével, azzal, hogyan lesz az alapanyagból étel.

Egy állomáshelyen a komposztálásról hallgathattak meg előadást filmmel kibővítve, melyen végigkísérhették a komposztálás folyamatát. Egy másik sátorban lehetőség nyílt a kézműveskedésre is, ahol magokból képeket ragasztottak az apró kezek.

A tanulók kitöltöttek egy feladatlapot, amely ha sikeres volt, akkor Farmerdiplomát kaptak érte. Az ugrálóvár is igazi telitalálat volt. A szórakozást a hagyományos fajátékok is színesítették. A programok után gazdag, jóízű ebédet szolgáltak fel. A nap folyamán gyümölcsöt, süteményt és kis noteszt is kaptak a tanulók.

"A rendezvényt a profizmus, az előrelátóság, a segítő szándék jellemezte. Látni lehetett, hogy a cég munkatársainak fontos a rendezvény, rendkívül átgondoltan, felkészülten álltak a gyermekek elé, kiviláglott, hogy szeretik munkájukat. Köszönjük, hogy a vendégeik lehettünk!" - áll az iskola közleményében.



(Csicsay Éva, igazgatóhelyettes)