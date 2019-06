7 cm átmérőjű jégdarabok okoztak károkat, egy gyermek kórházba került

„A legnagyobb jégdarabok átmérője 7 cm volt. Néhány épületbe az ablakon át dőlt be az esővíz, valahol a sár is” – tájékoztatta a TASR hírügynökséget Iveta Komorová, Jászómindszent polgármestere, és hozzátette, a faluban több autót is megrongált a jégeső.

Jégeső esett Kassa több pontján is, és a hirtelen lezúduló csapadékot nem volt képes elvezetni a kanalizáció, az utakon hömpölygött a víz.

Kassa megye több pontján a tűzoltóknak is be kellett avatkozniuk az időjárás miatt. Főleg az úttestre zuhant faágakat kellett eltávolítaniuk. „Hét helyre vonultunk ki Kassán, egy helyen vizet kellett kiszivattyúznunk egy családi házból. Kassa környékén négy helyen avatkoztunk be, Szepsiben megrongálódott az iskola épületének teteje, és letört faágakat is el kellett távolítanunk a városban. Tőketerebesen három, Nagymihályban egy bevetésünk volt” – tájákoztatta a TASR hírügy nökséget a Kassai Kerületi Tűzoltó-parancsnokság operatív tisztje.

„Elláttunk a kórházban egy gyereket, akinek megsérült a feje egy rázuhanó jégdarabtól” – közölte Ivana Stašková, a Louis Pasteur egyetemi kórház szóvivője.

TASR