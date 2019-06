„Egy egész napos várakozás eredménye sokszor egyetlen pillanat”- Vadkaland Komáromban

Vadkaland címmel nyílt tárlat Komáromban, a Duna Menti Múzeum Zichy-palotabeli Galériájában, június 25-én. A kiállítás a bajtai származású Horesnyík Ervin természetfotós alkotásait mutatja be.

Horesnyík Ervin neve olvasóink számára ismerősen csenghet. Egy korábbi, vele készített interjúnkban ugyanis már bemutattuk munkásságát. Történetei már akkor sokunkat rabul ejtették, ezúttal pedig az általa készített fotókat is alkalmunk nyílik szemügyre venni, s nézelődés közben akár el is képzelhetjük az egyes fényképek háttértörténetét.

A kiállítót az esztergomi Láng István biológia szakos pedagógus, természetfotós méltatta. Az emberiség tudása, tapasztalata, múltja és képzeletvilága szinte mérhetetlenül nagy. De van nála nagyobb, a körülöttünk lévő változatosság és annak létrehozója. Ez a diverzitás tett bennünket is ilyen sokszínűvé, hangsúlyozta, majd hozzátette, a tudomány, a technika és az ember képzeletének különleges megnyilvánulásai, a művészetek végeláthatatlan kincseket hoztak létre történelmünk során. Ennek vagyunk mi haszonélvezői. Ma, a körülöttünk lévő információtenger pedig biztosítja, hogy tudunk is mindezekről. Ugyanakkor mindez nehézséget is okoz. Szinte lehetetlenné teszi a tájékozódást a végtelen változatos óceánon, ha nincsenek támpontjaink, térképeink, műszereink és ismereteink az utazáshoz. Ezek a segédletek pedig a tisztánlátás, az értékek és a meggyőződés. Ezek hiányában sokunk csak tévelyeg a végtelenben, kezdte gondolatait.

„Horesnyík Ervin mindebből megérzett valamit. Családja van, gyermeke, céljai és látása, hogy felfedezze a valóságot, az igazi értékeket. Csak ezután következik a vágy, hogy mindennek művészi kifejezőeszközt adjon a fotográfia segítségével, és másokat is részesévé tegye az ő valóságának. Ettől a ponttól kezdve, ez túlmutat önmagán, művészetté válik”- folytatta.

Ahogyan az alkotó önmaga fogalmazott, a kedvenc képe az, amit majd holnap készít el.

Ervin 2015-től tagja a rangos, komáromi Helios Fotoklubnak. Munkáit szívesen mutatja meg másoknak, illetve szívesen méretteti meg azokat különféle pályázatokon. Ennek eredményeképp több országban, számos kiállítása volt már. Alkotásait szlovák, magyar és nemzetközi pályázatokon egyaránt értékelték. A fotózás számos szeglete felkelti érdeklődését, ám valódi önmagát a vadfotózásban találta meg. „Ez különleges, tiszta és igaz műfaja a természetfotózásnak. Rengeteg időt, türelmet, kitartást és lemondást követel nemcsak művelőjétől, hanem annak környezetétől is”- emelte ki Láng István.

A természetfotós elhivatottságának mértékadó mondatául a Budapesten született Robert Capa gondolatát választotta:

„Ha nem elég jók a képeid, nem voltál elég közel.”

A tárlaton közel öt év anyaga látható. Horesnyík Ervin fotóit nézve egy kicsit a szemlélő is részese lehet a természet adta csodáknak. Olyan történésekbe enged bepillantást nyerni, melyet alkotásai nélkül a legtöbben sosem láthatnánk. Fotói bemutatják a valódi, az igaz életet. Leginkább a hajnalok varázslatosságát kedveli. Őszintén bevallja, rendkívüli megszállottja a természetfotózásnak.

„Sokszor egy egész napos várakozás eredménye egyetlen egy jelenet, ami tarthat néhány percig, másodpercig, vagy lehet csupán egyetlen pillanat. De az a pillanat mindent megér”-

hangzanak el Horesnyík Ervin szavai a róla készült kisfilmben, melyet a kiállítás megnyitója után mutattak be a Zichy-pontban. A néhány perces kisfilmből kiderül, hogyan is néznek ki egy természetfotós mindennapjai.

A kiállítás szeptember 10-ig tekinthető meg.

