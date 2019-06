Dominikért futottak a csallóköznádasdiak

Második alkalommal rendeztek jótékonysági esti futást Csallóköznádasdon, péntek este. A tavalyi évhez hasonlóan, a nevezők ezúttal is a kis Dominikért futottak.

Dominik egy ötéves kisfiú, akinél tavaly májusban agydaganatot találtak. Megműtötték, az operáció után nem tudott beszélni és mozogni. Számos kezelésen van már túl. Mostanra kicsit javult a mozgása, könnyebben megérteti magát, de beszélni és egyedül megülni még nem tud. Jelenleg gyógyszeres kezelést alkalmaznak nála, hetente kétszer ellenőrzésre kell járnia. Van, hogy 3-4 napra be kell feküdnie a kórházba, hogy infúziót kapjon. Júliusban Győrött vesz részt egy rehabilitációs kezelésen, majd októberben Pőstyénbe készül gyógyulni. A kis Dominik előtt még hosszú út áll, azonban szülei és szerettei mindent megtesznek a gyógyulása érdekében. Történetét hallva Csallóköznádasd is felbuzdult, s elhatározták, ők is támogatják a családot.

„Azelőtt nálunk nem volt hagyománya a futásnak. Azonban azt láttuk, hogy egyre szebb a környezetünk, ahová a helyiek kijárnak futni és biciklizni. Ezért úgy gondoltuk, csatlakozunk a környező falvakhoz és városokhoz, s mi is megszervezzük a saját futóversenyünket. A sikeres pályázatunknak köszönhetően, tavaly sor kerülhetett az első akciónkra. Amikor tudomásunkra jutott Dominik egészségügyi állapota, azonnal eldöntöttük, hogy neki ajánljuk majd fel a segítségünket”- hangzottak el a polgármester, Bóna Zsuzsa szavai.

Péntek este szép számban gyűltek össze az érdeklődők. Először a gyermekek versenyére került sor, akik a focipályát futották körbe. Utánuk elindultak a 10, majd az 5 kilométert futók. A részvételi díj egységesen 5 euró volt. Az eseményen akadtak, akik bár nem futottak, mégis hozzájárultak az adományhoz.

Az összefogásnak és a sok résztvevőnek köszönhetően 693 euróval sikerült Csallóköznádasdnak támogatnia Dominik gyógykezeléseit.

A futókat díjazták. Az 5 kilométeres táv első helyezettje Mészáros Kristóf lett, míg a 10 kilométeres távon indulók közül Ritter János futott be elsőként a célba. A legjobb nádasdi férfi futónak járó kitüntetést szintén Mészáros Kristóf vehette át, a legjobb nádasdi női futónak járót pedig Balázs Szalay Zita.

SzC