Drogmaffiával bizniszelt egy rendőr és egy vámos 

A Specializált Büntetőbíróság határozata szerint egy vámos 7 ezer euróért tájékoztatta a bűnözőket egy körvonalazódó rendőrségi akcióról. De nem ez volt az egyetlen olyan tette, ami igencsak ellentmondott a hivatásával. A drogügyletekben utazó bűnszervezet embereinek metamfetaminszerű anyagot is árult, amit korábban a kollégái foglaltak le bevetés során. Eredetileg ezt a 2 kilós anyagot meg kellett volna semmisíteni, de nem így történt. A leleményes tisztviselő inkább pénzzé tette a cuccot, eladta a maffiának 15 ezer euró értékben.

Az információkkal való üzletelését az tette lehetővé, hogy feletteseinek a háta mögött operatív tevékenységet kezelő ügyiratokat vezetett legalább 2016-tól és ennek köszönhetően betekintést nyert a folyó ügyek állásába: hogy ki kiket figyel, és milyen rendőrségi akciók vannak folyamatban. Több ügyre is rálátása volt, amit még nem sikerült felgöngyölíteni.

A pénzügyőrség alkalmazottja mellett másnak is volt vaj a fején. A NAKA nyitrai egységének egyik nyomozóját is letartóztatták, aki szintén információkkal látta el a maffiát. A nyomozás során kiderült, a zsarunak nem volt hozzáférése a Nemzeti Bűnüldözési Ügynökség információs bázisához, ezért erős a gyanú, hogy más kollégái is érintettek az ügyben.

aktuality.sk