Belefulladt egy férfi a Budapest melletti közkedvelt Lupa-tóba!

Közigazgatási hatósági eljárásban vizsgálják annak a férfinek a halálát, aki szombaton fulladt bele a Lupa-tóba - írja az Index.

Az esetet a Szentendrei Rendőrkapitányság közigazgatási hatósági eljárás keretében vizsgálja. Az ügyben idegenkezűség gyanúja nem merült fel. Részletesebb tájékoztatást a körülményekről nem adtak.

Az Index egy olvasója jelezte, hogy a víz mélysége a Lupa Beachen, ahol a haláleset történt, nem annyi, mint amekkoráról a strandolókat tájékoztatják.

A Lupa-tó közkedvelt, de illegális fürdőhelynek számított, míg a Sziget Fesztivál alapítója, Gerendai Károly 2017-ben nem vágott neki, és épített ki ott egy luxusstrandot. 20 évre kibérelték a tavat, egyharmadát pedig Gerendai meg is vásárolta.

Alig néhány hete került nyilvánosságra, hogy egy másik férfi is a Lupa-tóba fulladt a közelmúltban. Egy kétgyermekes angol édesapa Magyarországra jött nyaralni egyik barátnőjével, ám alighogy elkezdődött a pihenésük, a férfi belefulladt a Lupa-tóba. Martin Balson egy zenei fesztivál miatt utazott Magyarországra tavaly augusztus végén egy lány barátjával, a 25 éves Sarah Darvelle-lel. Érkezésük után egy nappal úgy döntöttek, Budakalászra látogatnak a Lupa-tóhoz. A bournemouht-i férfi úszás közben belefulladt a tóba. A nő a partról végignézte a tragédiát, írta meg nemrégiben a Daily Echo. A brit lap azt is írta, a Magyarországon és az Egyesült Királyságban is elvégzett boncolás során kiderült: a férfi egyáltalán nem fogyasztott alkoholt, és reggelizett is, mielőtt úszni ment.

2011-ben pedig a Budakalász melletti Lupa-tavak egyikében, nem egy működési engedéllyel rendelkező strandon, hanem tiltott helyen fürdőzött egy 13 éves fiú, aki belefulladt a vízbe. A 13 éves gyerek a gyors segítség ellenére életét vesztette. Akkor a búvárok gyorsan a helyszínre értek, majd 3 percen belül kihúzták a parttól 8-10 méterre elmerült fiút, akinek az életéért hosszú ideig küzdöttek a mentősök.

