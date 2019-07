Aprócska tűzoltók oltottak tüzet Csallóköznádasdon

12 fiú- és 4 lánycsapat küzdött a legjobb eredményért. Ezt megelőzően azonban egy nem mindennapi tűzoltó-bemutatót láthattak a jelenlévők. Aprócska kis tűzoltók mutatták meg mit tanultak az elmúlt néhány hétben. „Három héttel ezelőtt alakítottunk egy kiscsapatot, mely tagjai 4 és 6 évesek. Sőt! A legkisebb lurkónk még nem is töltötte be a negyedik életévét. Nagyon élvezik a gyakorlást, minden alkalommal örömmel jönnek. Az edzésen túl szoktam kicsit játszani is velük, szeretnek fogócskázni. Ezzel játékosabbá tesszük a tanulást. Úgy látom, a szülők örülnek e kezdeményezésnek, szívesen töltik köztünk az idejüket”- kezdte Vízi László, a helyi tűzoltótestület parancsnoka. A 16 kicsi tűzoltótanonc beleéléssel tette a dolgát, kis kezecskéikkel húzták a tömlőt és sikeresen véghezvitték a tűztámadást.

Az apróságokkal együtt Csallóköznádasd mostanra 6 önkéntes tűzoltócsapattal rendelkezik. Közülük az ifjúsági lányok és fiúk csapata egyaránt indult a Lángversenyen. A csapatoknak egyforma felszereléssel kellett nekilátniuk a tűz megszüntetésének. Külön mérték össze tudásukat a lányok és külön a fiúk. Minden csapat arra törekedett, hogy a legjobb időt érje el a versenyen.

„Számunkra az ifjúságnevelés az első helyen áll, hiszen ha nem lesznek fiatalok, akiket érdekelnek ezek a dolgok, akkor nem lesz, aki továbbvigye e tevékenységeket. Sok helyen ez már most gondot okoz. Nálunk szerencsére sok aktív fiatal van, aminek szívből örülök”- emelte ki Vízi László, aki 1985 óta a csallóköznádasdi önkéntes tűzoltók parancsnoka.

A lányok közül a dióspatonyi csapat végzett az első helyen, Mihályfa lett a második, a csallóköznádasdi lányok csapata pedig a dobogó harmadik fokára álhatott.

A fiúcsapatok közül szintén a dióspatonyiak érték el a legjobb eredményt. Második helyen végzett Dercsika csapata, a harmadik helyezést pedig a helyi, csallóköznádasdi fiúk érték el.

SzC