Olyan forró volt ez a júniusunk, hogy azt még megemlegetjük!

Ezt pedig nemcsak a havi átlagos hőmérséklet, de a több meteorológiai állomásokon mért nyári és trópusi napok extrém magas száma is alátámasztja. A részletekről Pavel Faško és Jozef Pecho, a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet klimatológusai tájékoztattak elemzésükben.

Június folyamán két jelentősebb hőhullámot is mértek, az elsőt június 10. és 16. között, míg a másodikat június 24. és 27. között. Ez azt eredményezte, hogy egyes állomásokon a hónap több mint felében 30 fok felett volt a nappali hőmérséklet. Zsigárdon 19, Podhájskán 18, Gyűgyön (Dudince) pedig 16 ilyen trópusinak számító nap volt.

Soha nem fordult még elő, hogy egy meteorológiai állomáson június összes napja nyárinak számítson, azaz a nappali hőmérséklet mindegyik nap elérje a 25 fokot. Idén ez a már említett Zsigárd mellett Ógyallán, Sliačon és Topoľčanyban is megtörtént.

Rekordokat mértek júniusban a trópusi éjszakák terén is, és ami újdonság, hogy az ország északi területein is előfordultak. Először mértek trópusi éjszakát Dolný Hričov községben, itt kettőt is, valamint Mezőlaborcon.

Rendkívüli meleget mértek Szlovákia olyan pontjain is, ahol ez nem éppen szokványos. Mint például a Lomnici-csúcson, ahol június 26-án 17,5 fok volt, ez pedig minimálisan 1951, a mérések kezdete óta nem fordult elő. 0,1 fokkal döntötték meg az 1994 június 29-i rekordot.

A tartósan meleg, forró idő miatt extrém magasnak számít a havi átlagos hőmérséklet is. Ez Zsigárdon érte el a csúcsát, ahol 24,9 fok volt a havi átlag, míg a pozsonyi reptéren 23,8. A klimatológusok elemzésükben emellett megállapították, hogy az összes meteorológiai állomásuk, amely naponta küld adatokat, rekordmagas átlaghőmérsékletet mutatott ki júniusban. Oravská Lesnán ez az érték 18,8 fok volt, ami 0,6 fokkal magasabb az eddigi, 1992-es augusztusi rekordnál.

Május és június között több meteorológiai állomáson is 10 foknál magasabb különbséget mértek az átlaghőmérséklet között, ami az elemzés szerint négyszerese annak a különbségnek, amit hosszú távon e két hónap között kimutattak.

Sok helyen rendkívül alacsony volt a csapadékmennyiség, a pozsonyi Kolibán például csak 16,7 milliméter, a kuchyňai reptéren még kevesebb, 6,7 milliméter, a pozsonyi Malomvölgyben (Mlynská dolina) pedig 10,3 milliméter.

(TASR)