Isten veled, születési szám! Jöhet helyette valami jelentés nélküli izé

Denisa Saková belügyminiszter azt akarja, hogy az állam váljon meg az állampolgárok jelenlegi alapvető azonosítójától, a születési számtól és helyette véletlenszerűen generált számsort használjunk. Az elképzelés nem új, már négy éve is volt erről szó . A belügyi tárca vezetője a DenníkN szerint azt is szeretné elérni, hogy az egyes hivatalok saját számkód alatt tartsák nyilván az állampolgárokat. Hogy ez miért lenne jó, mennyibe kerülne az átállás, azt egyelőre nem tudni.

A belügyminisztérium már elkészítette a törvényjavaslatát, miszerint 2020 januárjától fokozatosan kivonják a forgalomból a születési számokat és azokat új adatokkal helyettesítik. Az állam mindenki számára generál egy számsort, ami BIFO rövidítéssel jelölnek. Már külön ez "megéri" a pénzét, hiszen ez a betűszó nem mást takar, mint a "természetes személy jelentés nélküli azonosítója" (bezvýznamový identifikátor fyzickej osoby). Ez a születési számhoz hasonlóan szintén 10 számjegyből álló kód szerepel majd a 15 év feletti személyek számára kibocsátott személyi igazolványon. Ezen kívül az egyes hivatalok - például a Szociális Biztosító vagy a földhivatal - saját, úgynevezett szektorális azonosítót használnak majd.



Ez az egész tervezet már túljutott a tárcaközi egyeztetésen, de a kormányülésre még nem terjesztették be, pedig az elképzelések szerint a törvény már fél év múlva érvénybe lépne. A minisztérium úgy véli, hogy az új azonosítási rendszer fokozza a személyes adatok védelmét és választ ad egy 35 év múlva előálló helyzetre. 2054-ben lesz ugyanis 100 éve annak, hogy bevezették a ma is használt születési szám rendszerét, aminek első két számát a születési év utolsó két számjegye adja. Tehát ha valaki 1954-ben született, annak most azzal a két számmal kezdődik a születési azonosítója, amivel kezdődne a 2054-ben születetteknek is, ha nem változtatnának az egész rendszeren.

