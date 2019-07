Kétezren evezték át a Balatont

Az MKKSZ beszámolója szerint a Fonyódról indult, mintegy kilenc kilométeres távot surfkajakkal, kenuval, SUP-pal és sárkányhajóval is megtették a vállalkozó kedvűek. A tömegsportrendezvényen bárki elindulhatott, és együtt evezhetett több olimpiai és világbajnokkal, köztük Szabó Gabriellával, Dombi Rudolffal, Hegedüs Róberttel és Boros Gergellyel.

Bár indulni 13 óráig lehetett, a nagy hőséget elkerülendő nagyon sokan választották a reggel kilenc órai rajtot.

Szimbolikus volt a Schmidt Gábor, Csampa Zsolt páros indulása: a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a Magyar Vívó Szövetség is világbajnokságot rendez az idén idehaza, a két szervezőbizottság szorosan együttműködik, "a két szervezet elnöke tehát eddig képletesen, most pedig már ténylegesen is egy hajóban evezett" - írták a beszámolóban.

Berényi Péter, az esemény főszervezője kiemelte, hogy a második Balaton-átevezésen közel 900 hajóval résztvevő kétezer ember indulása csaknem 30 százalékos növekedést jelent a tavalyihoz képest.



(MTI)