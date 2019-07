A magyar nyelvi jogok ellen tüntettek székelyföldi román szervezetek

A Kovászna, Hargita és Maros megyei Románok Civil Fóruma, illetve a Nemzet Útja nevű egyesület felhívására több mint száz tüntető érkezett román zászlókat lengetve a tér egy román nemzeti színű óriáslobogóval elkerített sarkába. Többségüket a Fratia Ortodoxa (Ortodox testvériség) feliratú kisbuszok hozták Bukarestbe.

A tüntetők a bukaresti kormány "árulása" ellen tiltakoztak, mivel szerintük a Viorica Dancila szociáldemokrata kormányfő vezette kabinet a Romániai Magyar Demokrata Szövetség (RMDSZ) "zsarolásának" engedve olyan nyelvi jogokat épített be a frissen elfogadott közigazgatási kódexbe, amelyek a második hivatalos nyelvvé teszik Romániában a magyart. Az RMDSZ éppen ellenkezőleg, visszalépésnek tartja az új kódexet az anyanyelv használatának szempontjából.

A közösségi portálokon Stop RMDSZ jelmondattal összehívott tüntetésen a résztvevők közül sokan román népviseletben voltak és többen Nemet mondunk az etnikai autonómiára, Elég a románok diszkriminálásából Románia szívében, Romániában a hivatalos nyelv a román feliratú táblákat emeltek a magasba.

A demonstráció szónokai szerint ideje véget vetni annak, hogy a románok "továbbra is rabszolgák legyenek őseik földjén". Nehezményezték, hogy a székelyföldi önkormányzati testületek üléseit magyarul tartják és a román képviselők csak a szinkrontolmácsolásból értesülnek az elhangzottakról.

A tüntetők szerint az új kódex - azáltal, hogy a nyelvi jogok érvényesítését a központi közigazgatás helyi szerveitől is megköveteli - valójában a helyiről központi szintre emeli a kisebbségi anyanyelv használati jogokat, ami értelmezésük szerint országszerte második hivatalos nyelvvé teszi a magyart.

A demonstráció hangadói szerint a kódex eltörölte a nyelvhasználati küszöböt, így az RMDSZ már olyan településeken is követelheti a nyelvi jogok érvényesítését, ahol a magyarság aránya nem éri el a 20 százalékot.

A román kormány szerdán sürgősségi rendelettel módosította a közigazgatási törvénykönyv egyes anyanyelvhasználati rendelkezéseit. Az RMDSZ pénteki közleménye szerint csorbítja a kisebbségi jogokat és visszalépést jelent az eddig hatályos rendelkezésekhez képest a most hatályba léptetett új közigazgatási kódex, amely pénteken jelent meg a hivatalos közlönyben.

Az RMDSZ a visszalépések között említette a megszerzett jogok védelmének eltörlését, azt, hogy a helyi tanács dokumentumait ezután kizárólag románul hozzák nyilvánosságra, és azt is, hogy a kisebbségek által lakott településeken is kötelezik a közintézményeket, hogy az állam nyelvén is kommunikáljanak.

