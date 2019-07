Bugár először és utoljára találkozott a Magyar Fórummal?

A pozsonyi találkozón a Híd részéről Bugár Béla elnök és Ravasz Ábel alelnök vettek részt, a Magyar Fórumot pedig annak alapító elnöke, Simon Zsolt, valamint Gál Zsolt alelnök képviselték.

Nem a Magyar Fórum volt az első, és nem is az utolsó párt, amelyet a közelmúltban Bugárék fogadtak. A Híd korábban egyeztetett már a Magyar Kereszténydemokrata Szövetséggel (MKDSZ) és a Szlovákiai Roma Kezdeményezés képviselőivel is. Kedden reggel pedig a Magyar Fórumon kívül a Procházka-féle Sieť utódpártját, a Szlovák Konzervatív Pártot (SKS), és a Šancát is fogadták.

A Híd-Magyar Fórum, vagy ha úgy tetszik Bugár-Simon találkozó nem volt túl eredményes, és ez még csak nem is annak köszönhető, hogy a két politikus között kibékíthetetlen ellentét uralkodik amiatt, hogy Simon a 2016-os kormányalakítás előtt otthagyta a Ficoékkal koalícióra lépő hidasokat.

A megbeszélésen a Híd képviselői bemutatták az elképzelésüket, miszerint megnyitják pártjuk választási listáját a demokratikus pártok, így a Magyar Fórum előtt is. Simonéknak azonban az összefogás ezen formája azért nem jön be, mert közös magyar képviseletben gondolkodnak, amelyet az előzne meg, hogy a négy magyar párt (Híd, MKP, MKDSZ, Magyar Fórum) közös választási pártot hoz létre, vagy pedig közös listán indulna a 2020-as parlamenti választásokon.

"Mivel az ismertetett két álláspont jelentősen különbözik egymástól, a Magyar Fórum nemet mondott a MOST-Híd multietnikus választási lista javaslatára, azzal a megkötéssel, hogy a MOST-Híd álláspontjának bármiféle változása esetén a tárgyalások bármikor folytatódhatnak. Ilyen változás híján a további megbeszéléseknek a Magyar Fórum nem látja értelmét"

- áll a Magyar Fórum által kedden délben kiadott közleményben. Ám úgy néz ki, a Híd álláspontja nem fog egyhamar megváltozni.

A tárgyalást követően Bugár Béla Híd-elnök szintén közleményben reagált a történésekre. Elmondása szerint pártja nem mond le arról, amit immár 10 éve sikeresen épít, mégpedig a többségi nemzet és a nemzeti kisebbségek közötti együttműködséről.

"Az elmúlt évtizedben egyértelműen bebizonyosodott, hogy a vízió, amelyet tíz éve létrehoztunk, helyes volt és eredményeket hozott a kisebbségek és a régiók számára is. A multietnikus elvekre alapuló politikánk így a jövőben is megalapozott"

- jelentette ki Bugár Béla.

(parameter)