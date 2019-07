Pikáns képeket csalt ki egy palimadártól, aztán zsarolta, hogy a falut körbetapétázza velük

Egy a Bárdfai járásban élő alak közelebbről nem részletezett körülmények között hagyta magát rábeszélni, hogy adjon át néhány pikáns képet egy 55 esztendős hölgynek. Ezek a fotók nem csupán a férfi mezítelen testét ábrázolták, hanem a fazon meztelen nejét is.

A zsémbes fúria nem elégedett meg azzal, hogy ilyen "kincs" ütötte a markát, hanem rögtön üzletet szimatolt a dologban és azon nyomban zsarolni kezdte a mafla krapekot. Azt mondta az intim képeket bőkezűen osztogató fickónak, ha nem ad neki pénzt, a képeket kiragasztja a község oszlopaira. Nagyon pénzszűkében lehetett a nő, mert még azzal is előjött, hogy ellátja a férfi családja tagjainak baját is. Inába szállhatott a bátorsága a hapsinak, mert le is perkált a zsaroló démonnak 50 eurót.

A rendőrség elő is állította a pénzéhes asszonyt, és jól le is tartóztatta. Akár hat évre is bevarrhatják a börtönbe a palira vett figura felvételeire ráizguló nőszemélyt.

(sme.sk)