Ravasz: Előkészítjük a kötelező óvodalátogatásról szóló törvény bevezetését

Az intézkedések célja, hogy a kötelező óvodalátogatás a gyakorlatban is sikeresen működjön. Ravasz hozzátette, a környező országok mintáját követve a cél az, hogy az óvodalátogatás minél fiatalabb korban legyen kötelező. „Új óvodákat építünk, vagy korszerűsítjük és bővítjük a régieket, de azon is dolgozunk, hogy kellő számú pedagógus és asszisztens legyen az óvodákban. Odafigyelünk arra is, hogy bevonjuk a munkába a roma szülőket. A legújabb törekvés az, hogy a roma anyukák kisegítő személyzetként dolgozhassanak az óvodákban” – mondta Ravasz, és hozzátette, ezt a célt különleges projektek bevezetésével szeretnék elérni.

Ravasz rámutatott, az intézkedés bevezetésére nemcsak a roma családok gyerekeire irányul. Az iskola előtti felkészítésre a falun, de a nagyvárosokban élő gyerekeknek is szükségük van. Hozzátette, a marginalizálódott roma közösségekben élő gyerekek közül csak minden harmadik jár legalább egy évig óvodába. „Számunkra fontos, hogy minden gyerek óvodába járjon” – mondta Ravasz.

Az iskolakezdés előtti kötelező óvodalátogatásról szóló törvény 2021. január elsején lép életbe. „Addig szeretnénk elég férőhelyet kialakítani az óvodákban” – közölte a kormánybiztos, és hozzátette, az óvodák kapacitását 8000 férőhellyel bővítik. Az európai uniós alapokból 130 millió eurót különítenek el erre a célra. Ravasz bejelentette, fokozatosan megszüntetik a nulladik osztályokat. A 2022/2023-as tanévtől teljesen eltűnnek. Elmondta azt is, hogy több pedagógiai asszisztenst fognak alkalmazni az oktatásügyben.

Balódi László (Most-Híd) parlamenti képviselő szerint ez a törvény befektetés a jövőbe. „Ezzel a törvénnyel a szociálisan hátrányos helyzetű közegből származó gyerekek azonos esélyekkel állhatnak majd rajtvonalhoz, mint a társaik” –jegyezte meg.

A kötelező óvodalátogatásról szóló törvény rossz, közölte Peter Pollák (OĽaNO) EP-képviselő, volt romaügyi kormánybiztos. „A hátrányos helyzetű családok gyerekeinek már hároméves korukban óvodába kellene járniuk, hogy leküzdhessék a nyelvi nehézségeket, a kulturális és szociális lemaradást. Továbbá a törvénymódosítás nem veszi figyelembe az anyák véleményét, azokét a szülőkét, akik nem akarják óvodába járatni, inkább otthon szeretnék nevelni a gyereküket” – jegyezte meg Pollák.

Rámutatott, hogy az OĽaNO többször is javaslatot terjesztett elő a szociálisan leszakadó közösségekben élő gyerekek kötelező óvodalátogatásával kapcsolatban. „Amikor a kormánynak, a Most-Hidat is beleérve, lehetősége lett volna egy olyan javaslatot támogatni, amelyet szakemberek dolgoztak ki, hátat fordítottak a gyerekeknek. Ahogy elkezdték, úgy is fejezik be. Az elején csak ígérgettek, és a végén is ugyanezt teszik” – zárta Pollák.

Zuzana Čaputová június 10-én aláírta az ötéves gyerekekre vonatkozó, az iskola előtti kötelező óvodalátogatás bevezetéséről szóló törvényt. A rendelkezés 2021. január elsejétől lép érvénybe.

TASR