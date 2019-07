Forgalomkorlátozással kell számolni a hétvégén Dunaszerdahelyen

Július 12. és 13. között idén is megtartják a fröccsfesztivált Dunaszerdahelyen, a Szent István téren, annak ellenére, hogy néhány lakos korábban panaszkodott a zaj miatt. A rendezvényen több borász is lehetőséget kap a bemutatkozásra, emellett jórészt magyarországi zenekarok fognak fellépni. A fesztivál miatt forgalomkorlátozással is számolni kell.