Tapaszokkal üzletelő díler végezte bilincsben, akár 15 évet is kaphat

A 43 éves simonyi (Partizánske) férfit tudatmódosító szerek tiltott előállításával, birtoklásával és terjesztésével gyanúsítottík meg – tájékoztatta a TASR-t Pavol Kudlička rendőrségi szóvivő.

A gyanúsított többször is jogtalanul szerzett be Fentalyn-tapaszokat. A kábítószert nemcsak saját használatra szerezte be, hanem másoknak is árulta.

A férfinél lefoglalt kábítószer-mennyiség 74 egyszeri adagnak felelt meg. A gyanúsítottat 10-től 15 évig terjedő szabadságvesztés fenyegeti.



TASR/para