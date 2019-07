Mindenki nyomul, hogy a képviseletünkről elmondja a magáét

Amióta a közvélemény-kutatások rendre azt hozzák, hogy egyetlen olyan párt sem jutna be a törvényhozásba, amelyik számít a szlovákiai magyar szavazatokra, felbolydult a közösségünk társadalmi kérdésekkel foglalkozó szegmense. Hétfőn egyszerre két felhívás is érkezett a szerkesztőségünkhöz, mindkettő a parlamenti képviseletünket félti. Az egyik törpepártunk már reagált is az egyikre.

Hétfőn érkezett a postaládánkba a "megújult magyar érdekképviseletet" szorgalmazó kezdeményezés nyílt levele, amelyik egy olyan generáció tagjaitól jött, amely számára természetes, hogy a szlovákiai parlamentben helyet foglalnak képviselőink. Azonban "az utóbbi hónapok fejleményei alapján mindenki számára egyértelmű, hogy 2020 után ennek hiánya fenyeget. A jelenlegi kétpárti modell, sőt, annak további bővülése zsákutcának bizonyult. A megoldás egy közös lista – komoly személyi változásokkal és tartalmi reformmal." - áll a levélben.

"Az utóbbi időben - folytatják a a küldemény aláírói a gondolatmenetet - többen is kötelességüknek tartották nyilvánosan vagy informálisan éreztetni a politikai döntéshozókkal, hogy a helyzet tarthatatlan" és úgy érzik, "az ügy ennél többet kíván".

"Pártjaink tartalmilag kiüresedtek és megingott politikai legitimációjuk. Ezért a közös magyar érdekképviselet eléréséhez széles koordinációra van szükség. A magyar ügyet csak olyan jellegű összefogás tudja megjeleníteni és sikerre vinni, amely hiteles, van mondanivalója, mellőzi a lejáratódott személyeket és széles bázison alapszik."

A kezdeményezés nem a pártokat teszi zárójelbe, a cél "az őszinte és hiteles együttműködés elősegítése. Mindenkit, akinek fontosak a fenti értékek, a tartalmas és tisztességes parlamenti magyar érdekképviselet jövője", arra kérnek, hogy "csatlakozz a felhíváshoz, mondja el véleményét, és velünk együtt fejtsen ki nyomást választott képviselőinkre: rólunk, értünk és velünk hozzák meg döntéseiket!"

A Simon Zsolt vezette Magyar Fórum a pártok közül elsőként reagált a kezdeményezésre, és üdvözli azt. A parlamenten kívüli párt úgy véli, "az abban megfogalmazott célok és pártunk céljai között szerintünk nagy az átfedés. Mi is a szlovákiai magyarság parlamenti képviseletét, annak megújítását szeretnénk biztosítani és eszközként felhasználni azt közösségünk és régióink fejlődése érdekében."

A Szlovákiai Magyarok Kerekasztala ugyancsak hétfőn jelentette be, hogy szlovákiai magyar össztársadalmi megbeszélést kezdeményez. Szerintük a "következő hónapok nemcsak a szlovákiai magyar politikusok és pártok, hanem a felvidéki magyar közösség egésze számára is kulcsfontosságúak lesznek. Amellett, hogy kiderül, lesz-e parlamenti képviseletünk, és ha igen, milyen minőségű, a szlovákiai magyarság százéves története során először fel kell tennünk azt a kérdést is, hogy miképpen lehetne újra megerősíteni a közösségi kötelékeket." A Kerekasztal a "közösségünk társadalmi összefogása érdekében szeretné megszólítani a magyar kisebbség legitim képviselőit, civil kezdeményezéseit, intézményeit, hosszú távon működőképes struktúrákat kialakítani" és ennek érdekében szeptember végére tanácskozást is szervez.

