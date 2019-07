Ki nem adják az oroszoknak, de futni se hagyják a Somorján elfogott Vinogradovot

Az igazságügyi minisztérium tartja magát az elvhez, hogy ha ki nem is adják Oroszországnak az ott csalás miatt körözött Valentin Vinogradovot, a büntetőeljárást megindítják ellene.

A minisztérium azt követően, hogy Gál Gábor (Híd) miniszter nem engedélyezte Vinogradov kiadatását, átadta az ügyét a Legfőbb Ügyészségnek - tudatta Zuzana Drobová minisztériumi szóvivő.

Rámutatott arra is, hogy Szlovákiának nem volt kötelessége kiadni Vinogradovot.

"Az ország szuverenitásának megnyilvánulásáról van szó. Nem beszélhetünk tehát az ország polgárjogi vagy büntetőjogi felelősségéről, amiért a nemzetközi jog alapján nem adott ki egy személyt büntetőeljárásra" - szögezte le, hozzátéve, meg vannak róla győződve, hogy Szlovákia ezzel a döntésével nem sértette meg a nemzetközi kötelezettségvállalásait.

Nem ért egyet ezzel Igor Zhirikov, azoknak a károsult cégeknek az egyik ügyvédje, akik az ellene fennálló vádak szerint Vinogradov miatt szenvedtek károkat.

"Egy büntetőeljárásban történő nem effektív fellépés károkat okozhat a bűncselekmény károsultjának. Ebben a bonyolult helyzetben Gál miniszter döntése arról, hogy nem adják ki Vinogradovot, felelőssé teszi Szlovákiát a károsult féllel szemben" - szögezte le.

Valentin Vinogradov csaknem egy évig volt előzetes letartóztatásban Szlovákiában, miután tavaly egy somorjai lóversenyen őrizetbe vették. A szlovák rendőrök az illetékes orosz hatóság által kiadott nemzetközi elfogatóparancs alapján jártak el.

A portál információi szerint Moszkva egy 2007 és 2009 közé tehető csalási ügy miatt adott ki elfogatóparancsot a vállalkozó ellen. A Denník N úgy tudja, hogy Vinogradovot két oligarcha, a Midland Resourced Holding Limited cég képviselői adták fel. Utóbbi két legnagyobb részvényese a Torontóban élő, orosz-kanadai milliárdos, Alex Shnaider, illetve Eduard Šyfrin ukrán üzletember voltak. Utóbbi neve felmerült a torontói Trump Tower felhőkarcoló finanszírozásával összefüggésben is. A félmilliárdos projekthez a Midland cégen kívül az orosz kormány bankjának is köze volt, ami a Financial Times szerint felveti az összeköttetések gyanúját a Kreml és Donald Trump amerikai elnök, illetve a Fehér Ház között.

