Riasztó a szárazság, főleg Szlovákia nyugati szélén

A meteorológusok a szárazság jelenlegi mértékét riasztónak tartják, és azt feltételezik, hogy a csapadékhiány mértéke tovább fog nőni. Erről a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet (SHMÚ) tájékoztatott a honlapján.

A meteorológusok szerint az ország nyugati szélén a legrosszabb a helyzet. Példaként Pöstyént említik, ahol a csapadékhiány és a többletcsapadék időszakainak a váltakozása helyett az elmúlt három évben csak a hiány fokozódott. „A csapadékhiány elemzése - amely során a 20. század közepétől kezdve, tízéves időszakokat vizsgáltunk – rámutatott, hogy Pöstyén jelenlegi helyzete 1951-től kezdődően, minden elemzett tízéves időszakhoz képest rosszabb. Az idei májusi hónap sem segített ezen, amely csapadék tekintetében rendkívül gazdag volt” – állapították meg.

A meteorológusok arra emlékeztettek, hogy a kevés csapadék a gazdaság minden területére hatással van. Ez a vízgazdaságon kívül a mezőgazdaságot is sújtja. „Ha néhol van is öntözőrendszer, ezek üzemeltetése szintén pénzbe kerül, ami a mezőgazdasági termékek árán is meglátszik. Természetesen a mezőgazdászok is elgondolkoznak azon, hogy mi az, amit még érdemes egyáltalán termeszteni” – magyarázta a SHMÚ. A szárazság következményei az erdőgazdaság területén is meglátszanak. Olyan helyeken is fennáll az erdőtűz veszélye, ahol korábban elegendő nedvesség volt.

Az idei év májusa csapadékos volt, de a helyzet júniusban a rendkívüli meleg miatt rosszabbodott, és a csapadékhiány a mai napig problémát okoz. A meteorológusok július 21-ig négy mérőállomáson jegyeztek fel rendkívüli szárazságot. A probléma főleg Nyugat-Szlovákiát, valamint Közép-Szlovákia északi részét érinti. A meteorológiai szárazságot a talaj szárazsága kíséri. Szinte az egész ország területén alacsonyabb a talaj nedvességtartalma, mint az 1961-től 2010-ig tartó időszak átlaga. Árva (Orava) és Kiszuca (Kysuce) vidékén a csapadékhiány -100 milliméterre tehető.

TASR