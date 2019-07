Ruskót hívhatta egymás közt Nyálasnak Kočner és a haverja

Ján Šanta ügyész a markízás váltóhamisítási ügy keddi tárgyalásán kérdezte erről Pavol Ruskót. A Štefan Ágh, Marian Kočner üzlettársa és barátja, illetve Kočner közti kommmunikáció átiratát az ügyész pedig ma nyújtotta be a tárgyalásra. Azt viszont végül nem olvasták fel, nem szembesítették vele Ághot, akit ma hallgattak meg.

Ágh Kočner és Pavol Rusko verzióját támasztotta alá a tárgyaláson, ami nem meglepő, hiszen egy különálló perben, de ő is vádlott az ügyben. Ez a verzió pedig az, hogy a váltókat, amelyekkel több tízmilliós összeget követelt Kočner a Markízától, Rusko 2000-ben, a tévétársaság igazgatójaként írta alá. A vád szerint viszont nem, és ezt többek között Rusko aláírásainak összevetésével támasztják alá. A váltókon szereplő aláírási formát ugyanis Rusko csak 2015 után kezdte használni - ami a korabeli, általa aláírt szerződésekből derül ki. Kočner 2016-ban kezdte követelni a váltókon szereplő pénzt.

Ágh azt is állította, hogy az egyezséget Kočner és Rusko között Ernest Valko ügyvéd közvetítette.

"Valko úr jött el utánunk azzal, hogy kifizetnék számunkra a 80 millió koronát, a további 500 milliót pedig Rusko úr a váltókon vállalná" - írta le azt az állítólagos egyezséget, ami állítólag az általa és Kočner által vezetett Gamatex és a Markíza közt született. A Gamatex korábban 1 koronáért szerzett meg kétes módszerrel egy követelést a Markíza ellen, majd a tévé székházát megszállták a biztonsági embereik.

Ágh a bíró kérdésére közölte, hogy azt követően kezdett Kočnerrel a váltókról kommunikálni, hogy üzlettársa követelte annak térítését. Folyik a találgatás arról, hogy e kommunikáció során említhették a Slina, illetve Slintoš kifejezéseket valaki kapcsán, aki feltételezhetően Rusko. Mikor erre kedden Šanta ügyész rákérdezett Ruskónál, ő visszakérdezett: "Miért sérteget, ügyész úr? Nagyon jól tudja, hogy bizonyos személyek így beszélnek rólam..."

Maga Ágh is igazolta ezt a verziót, de hozzátette, hogy mindenhol így hívták, többek között Ľubo Gregor is említette ezt A Markíza kulisszái mögött (Za kulisou Markízy) c. könyvében.

Az ügyész rákérdezett a "slinoviny" kifejezésre is Ághnál, aki rögtön kapcsolt, és elmondta, hogy ha arra próbál utalni, hogy ez a szó is felbukkant közte és Kočner között, akkor így van, de azt Kočner használta, mikor tőle kérte azokat a papírokat, melyeken Rusko aláírása szerepel. Korábban már említettük, miért játszanak fontos szerepet az ügyben Rusko aláírásai.

A bíróságon elárulta azt is, hogy óva intette Kočnert a váltók behajtásától. "1998-ban egy hatalmas játékossal álltunk szemben, összefogott ellenünk a teljes média, maffiózók voltunk és még nem is tudom, mik... Mondtam neki, hogy ez a forgatókönyv most megismétlődhet" - fogalmazott.

A kérdésre, hogy 15 éven keresztül miért hallgattak ezekről az állítólagos váltókról, Ágh azt válaszolta, hogy úgy gondolta, nincs hova rohanniuk, hiszen Rusko azt majd úgyis kifizeti.

