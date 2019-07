Sólymos: A cél a műanyag szatyrok betiltása

gyszer Szlovákiában is valósággá válhat a műanyag szatyrok betiltása. Például Új-Zélandon júliustól lépett érvénybe egy ilyen törvény. Ezt Sólymos László (Most-Híd) környezetvédelmi miniszter erősítette meg a TASR-nek. Hozzátette: a tárca fokozatosan halad ennek a célnak a megvalósítása felé.

„Mindennek fokozatosan kell végbemennie. Két éve fizetőssé tettük a műanyag szatyrokat, jelenleg pedig ezek betiltásához készítjük elő a megfelelő körülményeket”

– magyarázta a miniszter. A hulladéktörvényt például kiegészítettük a műanyag zacskók definíciójával, hogy ezek – higiéniai okokból – kivételt képezhessenek majd a törvény alól. A tárca augusztusban terjeszti a kormány elé a törvényjavaslatot.

A műanyag szatyrok betiltására a miniszter szerint már a társadalom is jobban felkészült. „Amikor fizetőssé tettük a műanyag szatyrokat, az ellenzéki képviselők azt állították, hogy ennek nem sok értelme van. Azóta viszont Szlovákiában az egy főre jutó évi 400 darab műanyag táska használata 160 darabra csökkent. Az európai átlag ugyanakkor 200 darab.

Egyértelmű, hogy az emberek egyre kevesebb műanyag szatyrot használnak Szlovákiában” – állapította meg.



Sólymos László (Fotó: Paraméter - archív)

A miniszter nem akarta egyelőre elárulni, hogy a törvény bevezetését mikor tartja elképzelhetőnek. „Azt gondolom, hogy nagyon közel járunk ahhoz, hogy ezt bevezessük” – állapította meg azt is hozzátéve, hogy Szlovákia más környezetvédelmi intézkedések tekintetében is élen jár. „Közép-Európában mi leszünk az elsők, akik bevezetik a PET-palackok és alumíniumdobozok betétdíjas rendszerét. Az EU-n belül továbbá az elsők között tiltjuk be az egyszer használatos műanyag termékeket” – emlékeztetett.



(TASR)