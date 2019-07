Levelet írt a Porsche, nem tetszik neki, ahogy nálunk működnek a dolgok

A településvezető szép csendesen kötött egy fura szerződést egy olyan céggel, amelyik mögött állítólag egy telekspekuláns áll. Emiatt a Porsche 14 millió euróra tervezett beruházása megkérdőjeleződött, mivel ez az új helyzet az autóipari vállalatnak jelentős többletberuházást jelentene.

A Porsche májusban jelentette be, hogy Pöstyén mellett műszaki állomást szeretne létesíteni. A Ľubomír Krajňanský smeres polgármester suttyomban megkötött szerződése Miloš Černokkal azt vetíti előre, hogy a német cég beruházási területe melletti telket beépíthetővé minősítik át. Ehhez még az is szükséges, hogy a településrendezési tervet is módosítsák.

Ha ez bekövetkezne, a Porsche új helyzet előtt állna, hiszen az ipari területek minden esetben alá vannak rendelve a lakóövezeteknek. Többe kerülne számukra például a megépítendő bekötőutak hálózata és zajárnyékoló falakat is fel kellene húznia a cégnek. Csupa olyan beruházást kellene megvalósítania a Porschénak, amiről eddig nem esett szó, mivel a polgármester szerződésének tényére csak most derült fény.

