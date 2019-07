Szabadlábon a nyitrai alvilág feje!

Ľuboš Ferus csaknem hét hónapja vizsgálati fogságban volt egy 2018 decemberében Zselízen elkövetett rablás gyanúja miatt. Ügyvéde, Júlia Vestenická a TASR hírügynökségnek megerősítette, Ferust már pénteken kiengedték a börtönből.

Ferus továbbra is gyanúsított maradt az ügyben, amellyel a Lévai Járási Ügyészség foglalkozik. A Lévai Járásbíróság a vizsgálati fogság október 30-ig történő meghosszabbítását javasolta, azonban a vádlott fellebbezett. „A Nyitrai Kerületi Bíróság megszüntette a Lévai Járásbíróság határozatát és elutasította a járási ügyész javaslatát, mivel nem látta törvényes okát a vizsgálati fogság meghosszabbításának” – tájékoztatott Lena Kiradžiev, a kerületi bíróság szóvivője.

Ľuboš Ferust rablótámadással gyanúsítják, amelyet a rendőrség szerint Zselízen követett el 2018. december 30-án éjszaka. A gyanúsított társaival együtt megtámadtak egy taxit, és késsel fenyegetőzve utasaitól pénzt és mobiltelefont követeltek. Ferus azzal védekezett, hogy olyan személyekről volt szó, akik egy sztriptíbárban garázdálkodtak, a tulajdonos pedig segítséget kért tőle.

„Autójukkal elállták egy taxi útját, majd a benne utazókat kirángatták a gépkocsiból és megtámadták őket. Késsel a kezükben követeltek pénzt tőlük. A sértettek eleget tettek a követelésnek” – ismertette korábban az eset részleteit Renáta Čuháková, a Nyitrai Kerületi Rendőrség szóvivője.

Ferust hosszú évek óta a nyitrai alvilág fejeként tartják számon, holott ezt ő tagadja. Annak idején jó kapcsolatot ápolt a dunaszerdahelyi Pápay-klánt irányító Pápay Tiborral is, a lemészárolt banda 1999-es temetésén is részt vett. Közeli kapcsolatban állt továbbá a Sýkora-klán megalapítójával, Miroslav Sýkorával is – bűntársaival együtt Ferust az ő meggyilkolásával is gyanúsítják.

A Nyitrai Kerületi Bíróság 2013 májusában három év szabadságvesztésre ítélte a „cukorgyár-ügyben”, amely már 1997 óta húzódott. 2015 októberében szabadult.

Ferus többször is vádlottként szerepelt az úgynevezett Piťo-banda 2. ügyben, de 2018 februárjában felmentették. Összefüggésbe hozták őt a nyitrai VÚB bankban elkövetett rekordnagyságú lopással, valamint az autópálya-matricákkal elkövetett csalássorozattal is. A bíróság végül ezekben az ügyekben felmentette, Ferus pedig újságírók előtt kikérte magának, hogy a nyitrai alvilág fejének nevezzék.



