865 kg kupakkal járultak hozzá a gútai Tomika gyógykezeléséhez

Retró autók tömkelege lepte el a Csallóközt szombaton. A találkozó mostanra hagyományosnak mondható, hiszen immár hatodik alkalommal kerítettek rá sort. A felvonulás célja, hogy a csallóközi emberek minél több régi típusú járművet megismerjenek. Az autók és a motorok a felvonulás után Vásárúton, a községháza előtti téren gyülekeztek, ahol kicsik és nagyok egyaránt kedvükre szemügyre vehették azokat.

A találkozó az előző évekhez hasonlóan idén is rendelkezett jótékonysági vonallal. „Sajnos egyre több rászoruló kis beteg van. Az ő gyógyulásukhoz szeretnénk legalább ezzel a kis segítséggel hozzájárulni. Óriási köszönet jár Nádszegnek és Nyárasdnak, mely községek hozzájárultak a kupakgyűjtéshez, továbbá a vásárúti óvodának és a nyékvárkonyi vöröskereszt szervezetnek, Antal Katalinnak, akik 14 zsák kupakkal járultak hozzá az akciónkhoz. Rajtuk kívül természetesen mindenkinek hálás vagyok, annak is, aki akár csak egyetlen kupakkal is segített”- húzta alá Paksi Tibor, az esemény főszervezője.

A sok segítő szándékú ember 865 kg kupakot gyűjtött össze, mely az esemény történetében rekordmennyiségűnek számít.

„Mikor megláttam e számot, nem akartam hinni a szememnek”- mondta Paksi Tibor. A kedvezményezettet illetően a szervezők választása idén egy kilencéves gútai kisfiúra, Nagy Tamáskára esett.

A hétvégén nagy pompával történő átadásra készültek. Tamáska nagy kedvence a rendőrautó, így a főszervező rendőri kísérettel is készült. „A rendőrautó az egyetlen, ami mosolyt csal Tamáska arcára, tudtam meg a kisfiú édesanyjától. Ezért szerettem volna ilyen módon kedveskedni a kicsinek.” Sajnálatos módon azonban az átadó kísérőprogramja elmaradt az időjárás viszontagságai miatt. A család az eredeti tervekhez híven megjelent az eseményen, így szimbolikusan átadták nekik a kupakokat. Ekkor még csak körülbelüli számot tudtak mondani a mennyiséget illetően. A tényleges átadásra tegnap délután került sor, amikor Paksi Tibor és csapata személyesen szállították el az összegyűjtött kupakokat Gútára. A hivatalos mérések is megtörténtek, összesen 865 kg kupakkal járultak hozzá Nagy Tamáska gyógykezelésének anyagi költségeihez.

Ezen túl, a Retró autó-motor találkozón jelen voltak a MasterChef Junior magyarországi televíziós gasztrovetélkedő kis szakácsai is, köztük egy vásárúti, kilencéves szakácscsemetével, Ágh Glóriával. Palacsintát és magyaros lecsót készítettek és árusítottak szombaton. Az ebből befolyt összeget befőttesüvegekbe gyűjtötték és felajánlották a kisfiú családjának. „Két darab ötliteres befőttesüveg telt meg pénzzel. Ezeket tegnap délután a vásárúti kislány, Glória személyesen adta át a családnak”- fűzte hozzá a főszervező.

A gútai család nagy örömmel fogadta az adományt, Tomika arcára is sikerült mosolyt csalniuk.

SzC