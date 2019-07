Ne szívj hamisat, mert belehalsz!

A reklámkampányt nem véletlenül a kelet-szlovákiai Felsőnémetiben (Vyšné Nemecké - Szobránci járás) mutatták be, a szlovák-ukrán határon elterülő községben található a vámhivatal oktatási központja, ahol többek között a csempészett cigarettaszállítmányok lefülelésére is beiskolázzák vámhivatal munkatársait.

Az Ukrajnából csempészett cigaretta jóval olcsóbb a Szlovákiában hivatalosan kapható dohánytermékeknél, így kérdéses, mennyire lesz eredményes a szövetség reklámkampánya, melynek egyik fő üzenete, hogy az ilyen fekete üzletelésből támogatják a nemzetközi terrorizmust is.

"Az Interpol által is kommunikált információk szerint az illegális dohánykereskedelemből befolyó pénzből közvetlenül támogatják a különféle terrorcsoportokat is. Bizonyos értesülések szerint a franciaországi Charlie Hebdo szerkesztősége ellen elkövetett terrortámadásnál használt gépfegyvereket is cigarettacsempészetből származó bevételből vásárolták"