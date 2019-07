Idén is Madar a jó borok, a finom ételek és a szuper koncertek találkozóhelye

Az előző évekhez képest idén több mint egy hónappal korábban, augusztus 2-3-án kerül megrendezésre Madaron az immáron hagyományossá vált Bor- és Gasztrokorzó . A szervezők ezzel a lépéssel is szeretnék elkerülni az esős időjárást és egy, a fesztiválozáshoz is jóval kedvezőbb időpontban megrendezni az ízletes borokat, ínycsiklandó ételeket és parádés koncerteket felvonultató eseményt.

A fesztivál középpontjában természetesen mi más is állhatna, mint a bor. Ami nem is csoda, hiszen több mint 250 működő pincét tartanak nyilván a faluban. A szőlőültetvényekkel és pincékkel körülölelt, festői szépségű Sutyú-völgy pedig ideális helyszíne egy ilyen rendezvénynek. Ezen felül kíváncsiságunkat is szabadjára engedhetjük, ha meg szeretnénk ismerni az egyes borok történetét, hiszen a szőlőből készült zamatos nedűket idén is egyenesen a termelőktől kapjuk majd poharainkba.

A Madari Bor- és Gasztrokorzó emellett idén sem lesz adós a zenei felhozatallal. Többek között a legendás Karthago együttes 40 éves, jubileumi nagykoncertjének is szem- és fültanúi lehetünk, de a két napos fesztivál keretén belül fellép még a Children of Distance, a Back II Black és Jolly és Suzy is. A hajnalig tartó bulizásért pedig mindkét nap DJ Bedecs felel majd.

Az igazi fesztiválhangulatot a borok és az ételek mellett a további kísérőrendezvények és egész napos szórakozási lehetőségek teszik majd teljessé. Lesz hastánc, Copacabana Show, de a fesztivál helyszínére látogat majd a legendás erősportoló, aki 1988-1997 között Magyarország legerősebb embere cím birtokosa volt, Fekete Laci is.

A részletes program:

Augusztus 2. (Péntek):

16:00 Fekete Laci

18:00 Jolly&Suzy

19:30 Copacabana Show

21:30 Children of Distance

utána: DJ Bedecs

Augusztus 3. (Szombat):

15:30 Gyermek musical

17:00 Maros Bangó

19:00 Hastánc

19:30 Back II Black

22:00 Karthago

utána: DJ Bedecs

A Madari Bor- és Gasztrokorzóra szóló jegyek elővételben megvásárolhatók a madari községházán. Ezen kívül természetesen a helyszínen, a belépésnél is kaphatók lesznek.

A fesztiválra szóló kétnapos belépőjegyek ára 15 €. A pénteki napra szóló belépőjegy 10 €, míg a szombati napra szóló jegy ára 12 €.

További információkért és az újdonságokért érdemes figyelemmel követni az eseményt a Facebook-on, illetve a Madari Bor- és Gasztrokorzó hivatalos oldalát, a borkorzo.sk-t.

