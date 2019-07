Eltávolítják Michael Jackson nevét az MTV egyik díjáról?

A Page Six szerint az MTV (Music Television) azt fontolgatja, hogy az éves Video Music Awards (VMA) nevű eseményük egyik díjáról eltávolítják Michael Jackson nevét. Az ok állítólag a Leaving Neverland c. botrányos dokumentumfilm, amelyben két férfi vall arról, hogy az énekes molesztálta őket gyerekkorukban – írja az Index.