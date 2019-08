Átszakadt egy víztározó fala Angliában!

A Toddbrook tározóban az elmúlt napok heves esőzései okoztak károkat. A rendőrség szerint az építmény életveszélyessé vált, ezért kellett elrendelni a Londontól mintegy 300 kilométerre északnyugatra fekvő városka, Whaley Bridge lakosainak kitelepítését. Az embereket egyelőre a helyi iskola épületében helyezték el.

The Dam Wall at Toddbrook Reservoir in Whaley Bridge this morning, looks like Barnes Wallis and @OC617Sqn has had a pop at it. @BBCNews pic.twitter.com/gtnFExZ9Gs