Holényi nem nevezi ki a megválasztott jelöltet a nagymegyeri lakáskezelő élére

A szerdai testületi ülés egyébként rendkívüli volt, Balázs Péter és Varga Albin független képviselők kezdeményezésére, hat további képviselő aláírásával ellátott kérvény benyújtása révén hívták össze. Ennek egyik oka az volt, hogy Holényi Gergő a június 26-i rendes testületi ülés határozatait megvétózta, a képviselők pedig szerették volna a vétót megtörve megerősíteni azokat (erről majd külön cikkben írunk), a másik indoka pedig, hogy felszólították a polgármestert, hívja vissza funkciójából a városi lakáskezelő cég megbízott ügyvezetőjét, Gulyás Évát.

Az előzményekről tudni kell, hogy decemberben az újonnan felállt képviselő-testület határozott a városi cégek ügyvezetőinek visszahívásáról, illetve megbízott ügyvezetők kinevezéséről, Holényi azonban három régi vezetőt saját hatáskörben a helyén hagyott (közülük egy végül maga mondott le). Februárban írták csak ki a pályázatot a posztok betöltésére, és határoztak arról is, hogy a jelentkezőket elbíráló bizottság tulajdonképpen a képviselő-testület lesz, annak mind a 13 képviselőjével. A borítékok felnyitásánál azonban már érkezett az első probléma, ugyanis azt egy másik bizottság végezte, melyet Holényi állított fel, miután a március 27-i plénum lefolytatását érintő törvénytelenségre hivatkozva megvétózta annak határozatait, melyen többek között a vitatott bizottságról is határoztak. Április végén a testület képviselőiből álló bizottság végül megválasztotta az új ügyvezetőket, akiket a plénum is megerősített funkciójukban, és ugyan Holényi jelezte, hogy nem mindegyikük kinevezésével ért egyet, elfogadta a testület döntését.

A Termál élére Križan Tibort, a TSM ügyvezetőjének Paxián Károlyt, az MPBH vezetőjének pedig Varga Arankát választották. Mivel az előző ügyvezetők mandátuma hivatalosan március végéig tartott, azt meghosszabbították április végéig. Križan már decembertől megbízott igazgatóként dolgozott a fürdőnél, így az ő kinevezése zajlott le elsőként, Paxián Károllyal pedig májusban sikerült szerződést kötni.

Egyedül Varga Aranka kinevezése várat magára. Holényi ugyan jelezte, hogy folynak az egyeztetések, ám kézzel fogható előrelépés nem történt sem júniusban, sem júliusban.

Barczi Dániel

Az MKP képviselőcsoportja néhány nappal ezelőtt jelezte, hogy Barczi Dániel képviselő beadványt intézett az ügyészséghez, amiért a polgármester nem tesz eleget a képviselő-testület által hozott határozatnak Varga Aranka kinevezéséről.

Több képviselő is rákérdezett a rendkívüli ülésen, meddig lesz az MPBH élén a megbízott ügyvezető, Gulyás Éva, mire Holényi azt válaszolta, hogy augusztusban még biztosan, majd később kifejtette, hogy „amíg a város érdeke azt kívánja”.

Balázs Péter

A rendkívüli ülést indítványozó kérvényben az azt benyújtók leírják, hogy Gulyást azért kívánják meneszteni, mert nem tesz eleget ügyvezetői kötelezettségeinek, például nem nyújtotta be még a cég éves jelentését, emellett felmerül vele kapcsolatban az összeférhetetlenség gyanúja is, mivel ahogy az az MPBH oldalán is megtalálható, több alkalommal is 1200 eurós számlát állított ki ügyvédi tanácsadásért saját ügyvédi irodája részéről az MPBH-nak, melynek pedig ő a megbízott ügyvezetője.

Holényi azzal érvel, hogy jelenleg egy közbeszerzés rendes lefolytatása miatt szükség van a jelenlegi ügyvezetőre, és különben is jogász végzettségű vezetőt látna szívesen a cég élén.

Barczi Dániel erre megjegyezte, hogy nem feltétlen jogászra, hanem megfelelő szakemberre volna szükség a vállalat menedzseléséhez, mivel az ott ellátandó feladatok túlnyomó része nem jogi természetű, ráadásul az MPBH-nak egyébként is van jogásza.

Varga Albin

Végül Varga Albin szegezte a kérdést a polgármesternek, hogy ki fogja-e nevezni a testület által megválasztott jelöltet, Varga Arankát. „Nem fogom kinevezni, új pályázati kiírás lesz, a képviselőkkel megbeszéljük, hogy milyen úton-módon fogjuk kiválasztani” – válaszolta Holényi Gergő.

Hozzátette: „nem úgy álltam a pályázathoz, hogy nem fogom kinevezni, hanem az időközben megszerzett információk alapján alakult így”. Hogy mik ezek az információk, azt nem részletezte, csak annyit mondott, „a mérnöknővel együtt dolgoztam a hivatalban”.

Néveri Sándor még kérdőre vonta korábbi nyilatkozata nyomán, amelyben azt állította, hogy ugyan nem ért egyet a képviselők döntésével, de elfogadja azt.

Holényi pedig így zárta a témát: „A felelősség az enyém. Tudom, hogy a testület és a polgármester személye egyenrangú, de a polgármester viszi vásárra a bőrét és hadd döntse el, hogy kivel dolgozik együtt és kivel nem.”

(SzT)