Az Egyesült Államok hivatalosan kilépett az INF-egyezményből + HÁTTÉR

Washington azzal indokolta döntését, hogy megítélése szerint Moszkva megsértette az 1987-ben kötött szerződésben foglaltakat.

Az Egyesült Államok már fél évvel ezelőtt bejelentette, hogy felbontja a szerződést, ha azt Oroszország továbbra sem tartja be.

„Az Egyesült Államok nem marad részese olyan szerződésnek, amelyet Oroszország szándékosan megsért” - szögezte le pénteken közzétett nyilatkozatában Mike Pompeo amerikai külügyminiszter. Hozzátette, hogy az orosz magatartás veszélyezteti a legfőbb amerikai érdekeket, mivel a szerződésben tiltott rakétarendszert fejleszt és telepít, ami fenyegetést jelent az Egyesült Államokra és szövetségeseire egyaránt.

Amerikai állítások szerint Moszkva Oroszország nyugati, európai részébe több rakétarendszert is telepített, amelyekkel csapást mérhet létfontosságú európai célpontokra.

Oroszország tagadja mindezt, és azzal vádolja Washingtont, hogy csupán ürügyet keresett a szerződés felbontására, amelyet egyébként is felmondott volna, hogy új rakétákat fejleszthessen.

HÁTTÉR:

Az 1987. december 8-án Washingtonban Ronald Reagan amerikai elnök és Mihail Gorbacsov szovjet pártfőtitkár aláírta a közepes és rövid hatótávolságú rakéták felszámolásáról szóló egyezményt (Intermediate-range Nuclear Forces, INF). A leszerelési megállapodás 1988. június 1-jén lépett hatályba.

1988. május 27-én az amerikai szenátus, 1988. május 28-án a szovjet Legfelsőbb Tanács ratifikálta a szerződést, amely mérföldkő volt a hidegháború lezárásában.

2018. október 20-án Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy az Egyesült Államok fel kívánja mondani a megállapodást, mert Oroszország megsérti az egyezményt a Novator 9M729 vagy SSC-8 jelzéssel ismert manőverező robotrepülőgépek telepítésével. Mindkét fegyver hatótávolsága meghaladja az 500 kilométert.

2019. február 1-jén az Egyesült Államok bejelentette, hogy február 2-i hatállyal felmondja a szerződést, és fél év múlva kilép belőle, ha Oroszország nem tartja be a szerződés rendelkezéseit. Válaszul 2019. február 2-án Vlagyimir Putyin orosz elnök bejelentette, hogy Oroszország is felfüggeszti részvételét a megállapodásban, mert azzal vádolja Washingtont, hogy a Lengyelországba és Romániába, valamint a Távol-Keletre telepített vagy telepítendő ballisztikusrakéta-elhárító rendszerének kilövőállásai Tomahawk típusú manőverező robotrepülőgépek indítására is alkalmasak, ami ellentétes a megállapodással. Ezzel mindkét ország megkezdte a kilépési folyamatot.

2019. február 28-án az Egyesült Államok, március 2-án Oroszország is felfüggesztette az egyezmény végrehajtását.