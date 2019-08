Az államfőre bízná a rendőrkapitány kinevezését a Híd képviselője

A Híd parlamenti képviselője, Martin Fedor szerint a bűnüldözési és igazságszolgáltatási szervekkel összefüggő botrányok miatt nemcsak a rendszer működésének megváltoztatására, de személyzeti változásokra is szükség van.

"Már régebb óta folyamatosan napvilágra kerülnek olyan hírek, melyek az állam rendőri szerveinek és a szervezett bűnözésnek a kapcsolatáról tanúskodnak. Megmutatkozik, mennyire fontos a rendszer szintű hozzáállás az állam belbiztonsági apparátusának működéséhez, hogy az egyik oldalon a rendőrség szabad kezet kapjon, külső behatások nélkül. Muszáj viszont működnie egy hatékony ellenőrző mechanizmusnak is, hogy a hatásköreikkel ne élhessenek vissza és a bűnözés ne szűrődhessen be ezekbe a rétegekbe" - jegyezte meg a SITA hírügynökségnek Fedor, aki a második Dzurinda kormány végén néhány hónapig betöltötte a védelmi miniszter funkcióját.

Bízik benne, hogy hamarosan meglesz a politikai akarat arra vonatkozóan, hogy az országos rendőrkapitány kinevezése az államfő hatásköre legyen, és a rendőrségi felügyeletet elkülönítsék a belügyminisztérium vezetésétől.

"Amennyiben az országos rendőrkapitányt a belügyminisztérium strukturáin kívül neveznék ki és a felügyeletet is leválasztanák a belügyről, akkor elérhető lenne hogy a rendőrök önmagukat ellenőrizzék. Ebben a választási ciklusban részben változott a rendőrkapitány kinevezésének módja, és a felügyelet vezetőjének helyzete is. Ez a félmegoldás is jobb, mint a semmi, de kevés" - jegyezte meg.

Úgy véli, a szervezett bűnözés és a rendőrségek, ügyészségek és bíróságok közti viszony olyan szintet ért el, hogy ezek az institucionális válozások nem elegendők.

(SME/SITA)