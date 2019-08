Fico eldicsekedett vélt érdemeivel, miszerint SNS-es exminiszterek és Bašternák is sittre került

Fico véleménye szerint Kočnernek bizonyára nem volt befolyása a büntetés-végrehajtási szervekre, hiszen börtönben ül. "Nem az a probléma, hogy valaki megpróbált valamit magának... ha eljárás folyik valaki ellen, akkor harcol, mint az oroszlán, viszont nem ért el semmit, hiszen börtönben ül" - fogalmazott. Azt viszont helyesnek tartja, hogy megvizsgálják, nem éltek-e vissza bizonyos jogkörökkel a rendőrségen.

Ezután pedig, mintha a saját érdeme lenne, megemlítette úgy nem mellesleg, hogy az ő kormánya idején ítélték börtönbüntetésre az SNS két egykori miniszterét, valamint Ladislav Bašternákot, akinek ő a lakását bérelte egyébiránt hosszú ideig.

"Kinek a kormánya alatt kapott két miniszter 9 és 11 évet? Nem ül vajon egy másik úriember is a börtönben adócsalásért? Elég sokat sikerült elérni ezen a területen, de a nemzet természetesen több vért kíván, azt szeretné, ha ennél jóval több történne. Kíváncsi vagyok, a büntetés-végrehajtási szervek vajon ugyanolyan igazságosak lesznek-e Kiskával szemben, aki egy tipikus Bašternák, mást nem is lehet mondani" - emlékeztetett.

Kérdezték arról is, nem szégyelli-e, hogy korábban részt vett a Bödör családhoz tartozó Bonul vállalat vacsoráján, ahol beszédet is mondott."Én nem vagyok egy politikai tuskó, és nem fogok vádaskodni. Talán ha valaki más állna itt, az azt mondaná, hogy soha az életben nem látta azt az embert. Látogattam, látogatok és látogatni is fogok különböző társaságok rendezvényeit.

Azt is kijelentette, jól ismeri a Bonul vezetőjét, "ő egy idős úr és semmi köze ahhoz az emberhez, aki most valami medializáció részese". Ha Norbert Bödörre gondolt, akkor az a helyzet, hogy ő a Bonul tulajdonosa, Miroslav Bödör fia.

(TASR/Denník N)