Elkapták az autósok rémét, fellélegezhetnek az érsekújváriak

Elmúlt a veszély. Érsekújvárban megkönnyebbülhetnek azok a sofőrök, akik az elmúlt két hónapban nem tudták garázsba rakni a kocsijukat, pedig vagy másfél hónapon keresztül egy a gépjárműveket módszeresen feltörő senkiházi garázdálkodott a városban. Portálunk több sértettel is beszélt, az egyikük viszont csütörtökön járt is bent a rendőrségen. Jó hírrel jött ki onnan.

A nyári hónapokat választotta az újvári téglás rém, hogy beverve az oldalsó ablakokat ezt-azt elemeljen a házak előtt parkoló autókból. Most már felhagyott ezzel, na nem éppen önszántából, hanem mert a hét elején fülön csípték a trógert, és most előzetesben várja, hogyan döntenek az illetékesek a sorsáról.

A "régi" milliomos negyed környékét tartotta rettegésben, de most lebukott a tettes, amikor a Chilli pubnál ismét "munkához látott" munkaeszközével, a kedvenc féltéglájával. Informátorunk úgy értesült a rendőrségen, hogy a kocsifeltörő egy 22 éves srác, egy bizonyos Denis F., aki eddig vagy 16 járgányba hatolt be otromba módon. A hatóság emberei úgy tudják, szépen megszedte magát a gazfickó, amivel kiegészítette hivatalos munkájából származó keresetét, mert hogy neki az is volt. Legalábbis eddig. A rendbontó amúgy precíz munkaerő lehetett, mert a törvénytelen akciózása előtt gondosan felmérte a terepet, sejthette, portyázása környéken nincsenek térfigyelő kamerák, de azért így is baseballsapkában és szemüvegben járt begyűjteni a mellékest, amit a vállán lógó sportszatyorba rakott.

Egy másik sértett úgy nyilatkozott a Paraméternek, hogy az elkövető - amikor még vidáman randalírozhatott - gyorsan dolgozott és rögtön ki is értékelte, mit vett magához az éppen feltört kocsiból. Ha olyan volt a zsákmány, akkor azt azon nyomban le is selejtezte. Így találhatott rá emberünk a feltört autójától pár méterre a szatyrára, benne a száradó törülközőivel.

De most már vége a saját Facebook-oldalán mókás cicafiúnak maszkírozott srác ámokfutásának, a zsaruk bedobták neki a törülközőt.

(sp)