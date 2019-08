Szeméthalmaz, terjengő bűz – A képviselők igyekeztek elhárítani a nagymegyeri buszmegállóban uralkodó embertelen körülményeket

A nagymegyeriek több ízben tettek már panaszt a buszmegálló állapotát illetően. Az ugyanis teljesen elhanyagolt, a tulajdonos, vagyis az SAD nem törődik annak állapotával. Mindenütt szemét hever és oda nem illő tárgyakat dobálnak szanaszét. A területet belepi a gaz, s ami a legszörnyűbb, egyesek úgy érzik, a buszmegálló nyugodtan használható kinti illemhelyként. Ennek eredményeképp borzalmas bűz terjeng, ami igencsak kellemetlenné teszi az ott való várakozást.

Augusztus 8-án egy nagymegyeri lakos a közösségi oldalon működő megyeri fórumon írta le panaszát, melyre azonnal választ is kapott az egyik városi képviselőtől, Balázs Pétertől. „Régóta gondok vannak ezzel a területtel, több panasz is érkezett már ezzel kapcsolatosan. Mivel a városvezetés nem jutott egyről a kettőre, úgy gondoltam, tegyük meg mi, amit meg tudunk tenni, meghirdettem hát egy önkéntes szemétszedést és takarítást” – mondta el portálunknak Balázs Péter képviselő.

Az önkéntes brigád szintén az online fórumon lett meghirdetve. Az ott közzé tett panaszra tehát gyorsan jött a válasz és a legjobbnak tűnő megoldás.

Csütörtökön érkezett a reklamáció, két nappal később, szombaton pedig már zajlott is a takarítás.

Talán az idő szűkének is betudható az, hogy a helyi lakosok közül vajmi kevesen jelentek meg, hogy segítő kezet nyújtsanak. A közösségi oldalon írt hozzászólásokból azonban kiderül, sokan egyáltalán nem is akartak részt venni az akción, mondván, nem az ő dolguk más piszkát eltakarítani.

Bár a terület takarítása valóban nem a helyiek, s nem is a képviselők, vagy a városi hivatal dolga, azonban mivel a polgármester és az SAD vezetősége közt idáig nem született megegyezés a területtel kapcsolatban, a képviselők úgy érezték, cselekedniük kell. Balázs Péter képviselő hangsúlyozta, ez ügyben nem az SAD-t hibáztatja, inkább a polgármestert, Holényi Gergőt látja a hunyónak ebben a történetben. „Tudomásom szerint, a jelenlegi tulajdonos, vagyis az SAD szeretné eladni a területet, azonban eddig nem sikerült egyességet kötniük a polgármesterünkkel. Úgy gondolom, neki kellene valami megoldást találni erre, s addig zargatni az ottani vezetőséget, amíg nem foglalkoznak ezzel a problémával” – tette hozzá a képviselő.

A ma délelőtti brigádon Lapos Ildikó alpolgármester, Barczi Dániel, Hodosi Tibor, Sziszák József, Balázs Péter és Varga Albin képviselők vettek részt. Rajtuk kívül Nagy Tamás városi rendőr, Horváth Sándor, Tarcsi Pál és Bognár Imre nagymegyeri lakosok is kivették részüket a munkából. Összeszedték a földön heverő szemetet, lenyírták a fűnek nevezett gyom és here keverékét, majd gyomirtót fújtak szét, valamint eltakarították az ott lévő vizelet és ürülékhalmokat. Ezzel nem fejezték be a munkát, 24 liternyi fertőtlenítőszert permeteztek szét az érintett területen. Az akción részt vettek az önkéntes tűzoltók is, akiknek nagy hasznát vették a brigádon.

Varga Albin képviselő elmondta, reményeik szerint ezek után tiszteletben tartják majd a rendet és a tisztaságot a buszmegállóban várakozók, s hozzátette, nem ártana bebiztosítani oda egy illemhelyiséget, aminek köszönhetően vélhetően megszűnne a kültérre való piszkítás.

A képviselőtől azt is megtudtuk, a takarítás nem volt zökkenőmentes. A város hivatalvezetője nemtetszését fejezte ki ezzel kapcsolatban. „Felhívta telefonon az egyik ott lévő lakost és számonkérte, hogy milyen jogon tevékenykedünk idegen területen.” Ezen túl a képviselők elmondása alapján arra utasította a gyűjtőudvar működtetőjét, hogy az egyébként ingyenesen átvehető, lebomló hulladékért pénzt kérjen tőlük.

„Nem azon a hat euró hatvan centen múlik, amit fizettünk a leadásért. Egyszerűen abnormális, amit a hivatalvezető művel”- húzta alá Varga Albin.

SzC