Egy érkező a DAC-nál, kulcsjátékost vesztett a Senica – heti átigazolások a Fortuna Ligában

Egy érkező volt a héten a DAC-nál: a korábban Nyitrán is futballozó Andrej Fábry egyéves vendégjátékra érkezett a Jablonec csapatától. A fiatal középpályás szombaton már be is mutatkozott sárga-kék mezben, de ő sem tudta megakadályozni, hogy a DAC 1:2-es vereséget szenvedjen az AS Trenčín vendégeként.

A Transfermarkt.com szerint egy távozó is van a csallóközi csapatnál: Jakub Švec a szezon végéig visszatért Aranyosmarótra, ahonnan a DAC a nyár elején leszerződtette.

Tovább erősít a hétvégén első győzelmét megszerző Michalovce: a görög Kyriakos Savvidis az Aris Saloniki csapatától csatlakozott a nagymihályiakhoz, míg a török Emre Bekir és az ukrán Vadym Chervak kölcsönbe érkezett.

Elvesztette egyik kulcsjátékosát a Senica: Jean Deretti a román Academica Clinceni csapatánál folytatja pályafutását.



Heti átigazolások a Fortuna Ligában a Transfermarkt.com alapján:

(tt)