Gál Zsoltot, a Magyar Fórum alelnökét kérdeztük

Független elemzőből, tanácsadóból hogyan lesz pártpolitikus?

A pozsonyi Comenius Egyetem tanáraként, politológusként és közgazdászként, de tanácsadóként, kommentáríróként is a szakmai életem eddig is a politika körül forgott. Aktív állampolgárként is rendszeres résztvevője voltam az elmúlt években zajló tüntetéseknek, ezeken lassan érlelődött az elhatározás. Háromgyermekes apaként, egyszerű állampolgárként sem mindegy milyen országban nőnek fel a gyermekeim. Amikor már olyan dolgok kerülnek veszélybe, mint a joguralom és a szabadságunk, akkor úgy éreztem lépni kell, de nem volt egyszerű döntés.

Mi adta meg a végső lökést?

A közvetlen kiváltó ok a Kuciak-gyilkosság, illetve az azt követő fejlemények voltak. Nyilvánvalóvá vált, hogy Szlovákiában a Fico-kormányok rendszerszintű korrupciós gépezetet építettek ki és üzemeltetnek, büntetlenséget garantálva az ebben részt vevőknek, de ez még nem volt elég, egy olyan maffiaállamot teremtettek, ahol a szervezett bűnözés összefonódott a legfelsőbb politikai szintekkel. A szlovákiai politika bő egy éve jórészt arról szól, hogy az ellenzék tud-e olyan alternatívát kínálni, hogy ezt a mérhetetlenül korrupt, cinikus, a jogállamot romboló hatalmat leváltsa. Én ehhez szeretnék aktívan hozzájárulni, és ezt csak úgy lehet megtenni, ha belépek a politikába.

Miért kellett ehhez egy új magyar pártot alapítani?

A Magyar Fórumot egyebek között azért hoztuk létre, hogy a magyar szavazóknak is legyen egy olyan pártjuk, ahol mérget vehetnek arra, hogy nem fog a rossz oldalra állni. Hiba lenne, ha Szlovákiában a SMER és az SNS kormánya folytatódna. Ránk lehet számítani, hogy mi a leváltásukon dolgozunk, az adott szó nálunk számít. Emellett nálunk nemcsak szlogen az, hogy új arcokat, generációváltást hozunk a politikába.

De miért nem jók a célokhoz a szlovák pártok?

Egy-két magyar képviselő a szlovák pártokon belül nem tud biztosítani egy erős magyar érdekképviseletet, ami nélkülözhetetlen ahhoz, hogy megállítsuk Dél-Szlovákia további leszakadását és hogy biztosítsuk, közösségünk és régiónk jogilag, gazdaságilag és kulturálisan is egyenlő elbánásban részesüljön. A szlovák pártok országos képviseletével szemben mi az általunk lakott régióra koncentrálunk, azt akarjuk képviselni.

Ezért akár a többi magyar párttal is együtt kell működni?

Szerintem igen, még ha komoly fenntartásaink is vannak velük kapcsolatban – persze ésszerű határokon belül. De induljunk bármilyen konstrukcióban is, végső soron úgyis a választó dönt, mert a kezében van a preferenciaszavazat.

Ez mind szép, de egy pártnak kellene tartalom is, vagy nem?

Honlapunkon (magyarforum.sk) „Programtézisek, elvek, jövőkép” címmel már olvashatóak a legalapvetőbb céljaink, elveink, az, hogy miként képzeljük el közösségünk és régiónk jövőjének biztosítását, az állam működését. Természetesen lesz részletesebb választási program is. Nem csak egy marketingcsomagolás vagyunk, ami belül üres, hanem konkrét elképzelésekkel, tartalommal megtöltött párt. A fókuszban nyilván Dél-Szlovákia fejlesztése áll, de a problémákra rendszerszintű megoldásokat kínálunk.

De erre milliárdos tételek kellhetnek, van erre keret?

Az áfacsalásokban, a korrupciótól megfertőzött közbeszerzéseken, a gyenge hatékonyságú közigazgatásban, egészségügyben vagy az állami vállalatok működésében szintén milliárdos tartalékok vannak. A pénz többnyire már ma is ott van a rendszerben, csak meg kell fogni, lopásgátló és hatékonyságnövelő eszközökkel.

