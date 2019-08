Premier League - Napi 24 órás védelem alá helyezték Özilt és Kolasinacot

Napi 24 órás védelem alá helyezték az angol labdarúgó-bajnokság élvonalában szereplő Arsenal két sztárját, Mesut Özilt és Sead Kolasinacot, miután az őket ért júliusi támadást követően bandaháború közepébe kerültek. Emiatt nem is utazhattak el a csapattal vasárnap a Newcastle elleni mérkőzésre.

A világbajnok német játékos, Mesut Özil észak-londoni házánál csütörtökön őrizetbe vettek két férfit, akik a vádak szerint összetűzésbe kerültek a labdarúgó testőreivel, és incidensek történtek a bosnyák válogatott Sead Kolasinac szintén észak-londoni otthonánál is. A rendőrség tájékoztatása szerint mindkettőjüket további fenyegetések is érték - tudósított hétfői számában a The Times című brit lap, hozzátéve: az Arsenal arról szóló döntése, hogy a játékosok emiatt nem utaznak el a Newcastle elleni mérkőzésre a Premier League első fordulójában, hanem családjukkal Londonban maradnak, példátlan az angol labdarúgásban.

Özilt és Kolasinacot júliusban, a brit főváros Golders Green nevű negyedében érte támadás, Kolasinac azonban a Mercedes típusú autóból kiszállva elkergette a késes rablókat. Az incidenst követően a játékosok számára ismeretlen kelet-európai bűnözők egy csoportja óva intett a labdarúgók elleni bármiféle további akciótól. Ez a figyelmeztetés vezetett a hírek szerint a fenyegetőzések elharapózásához egy rivális banda részéről.

Kolasinac felesége, Bella a The Sun című tömeglap szerint Németországba utazott. "A gengszterek megüzenték, hogy nem hagyják magukat megfélemlíteni, és hogy bizonyítsák, komolyan gondolják, további fenyegetéseket intéztek a játékosok felé. A rablók először csak a karóráikat akarták, de most már azt üzenték nekik, hogy mindenüket elveszik" - idézte az újság az egyik forrását.

Mesut Özil az Arsenal legjobban kereső játékosa, heti fizetése 300 ezer font .

A The Times arról is írt, hogy a 30 éves török származású német játékos és a 26 éves Kolasinac családját állítólag megfenyegették az interneten.

"A játékosaink és családjuk jólléte elsődleges"

- mondta a Newcastle elleni mérkőzést megelőzően az Arsenal vezetőedzője. Unai Emery arra nem tudott választ adni, hogy Özil és Kolasinac szombaton pályára léphet-e a Burnley ellen.

A júliusi rablótámadás két gyanúsítottja, Ferhat Ercan és Salaman Ekinci szeptember 6-án áll bíróság elé.

(MTI)