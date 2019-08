Már tudni, mikor tárgyal újra a Híd és az MKP

A Híd jövő hét elején folytatja a tárgyalást az MKP küldötteivel. Ezt az információt hétfőn Debnár Klára, a Híd szóvivője és Kocur László, az MKP pártigazgatója is megerősítette a TASR hírügynökségnek.

„Ezen a találkozón az egyes pártok küldöttségei a koalíció formájában történő együttműködés konkrét feltételeiről fognak tárgyalni” – mondta Debnár. Az MKP Kocur elmondása szerint jelenleg a Híd meghívójára vár.

Ez utóbbi párt a legutóbbi tárgyaláson ismertette az MKP küldötteivel, hogy milyen alapfeltételek teljesülése esetén lenne hajlandó együttműködni. Az MKP már tárgyalt a feltételekről, definitíven azonban csak a legközelebbi kétpárti találkozón fognak állást foglalni. Ezen be akarják mutatni a saját feltételeiket is, amelyeket a végső szerződésbe is bele akarnak foglalni. Minderről Fiala Ilona, az MKP sajtótitkára tájékoztatott.

Ravasz Ábel, a Híd alelnöke korábban kijelentette: ha nem sikerül megegyezni az MKP-val, a párt kénytelen lesz egyedül indulni a választásokon. Hangsúlyozta, hogy a pártoknak kölcsönösen tiszteletben kell tartaniuk egymás identitását. „Az MKP etnikai, a Híd inkább interetnikus párt. Ez nem változhat meg” – fűzte hozzá. A másik két magyar párt, az MKDA-MKDSZ és a Magyar Fórum tagjai szerint a magyar erők esetleges együttműködése a Híd és az MKP pártoktól függ.

A Híd párt korábban tárgyalt már a parlamenten kívüli MKDA-MKDSZ, a Magyar Fórum, az Esély (Šanca), a Szlovákiai Roma Kezdeményezés (Rómska iniciatíva Slovenska) és a Szlovák Konzervatív Párt (Slovenská konzervatívna strana) képviselőivel is a lehetséges együttműködésről.



TASR