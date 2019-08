Szlovákiában először vaddisznónál is kimutatták az afrikai sertéspestist

Szlovákia területén már egy vaddisznó esetében is diagnosztizálták az afrikai sertéspestist. Az állatot a Tőketerebesi járásbeli Bodrogszentes (Svätuše) község határában lévő vadászterületen találták. A TASR hírügynökséget a Földművelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatta hétfőn. A felfedezés annál is inkább fontos, mivel a vaddisznók a fertőzés forrásai lehetnek a házi sertések számára is.